Tagasi ST Juuste hõrenemine ja väljalangemine perimenopausis ja menopausis: mis aitab? Juukselahk muutub laiemaks, hobusesaba õhemaks ja peanahk paistab rohkem välja? Sa ei kujuta seda ette ning sa ei pea muutusega lihtsalt leppima. 17-aastase kogemusega trihholoog Natalja Buslova selgitab, miks juuksed perimenopausis ja menopausis muutuvad, kuidas eristada hõrenemist aktiivsest väljalangemisest ning milline järjepidev kodune hooldus saab elujõulisi juuksefolliikuleid toetada.

Lühivastus. Kui juuksefolliikul on veel elujõuline, saab selle tööd toetada ning aidata õhukeseks muutunud juuksekarval kasvada tugevamaks. Mida varem laienevale juukselahule või vähenevale tihedusele reageerida, seda rohkem on võimalik olemasolevaid juukseid hoida. Tulemused ei sünni üleöö, kuid õige ja järjepidev hooldus võib anda muutuse, mida saab jälgida nii fotodel kui ka trihhoskoobiga.

Paljud naised märkavad muutust esmalt fotol, juuksuritoolis või hetkel, mil senine soeng ei püsi enam endisel viisil. Meelekohad tunduvad hõredamad ja juukseid kinni pannes on pats õhem. See ei ole pelgalt välimuse küsimus: juuste muutus võib puudutada enesekindlust väga sügavalt. Seepärast on oluline saada aru, mis toimub ja mida saad ise teha, ning tegutseda enne, kui juuksefolliikul jõuab elutuks muutuda.

Pärast 40. eluaastat võivad juuste kasvutsüklit mõjutada hormonaalsed kõikumised, pärilikkus, stress, haigused, kaalulangus ja toitainete puudus. Sageli toimib mitu tegurit korraga. Esimene oluline samm on eristada järkjärgulist hõrenemist aktiivsest väljalangemisest, sest ka koduse programmi valik on erinev.

Miks juuksed perimenopausis ja menopausis muutuvad?

Juuste tihedust mõjutavad enamasti mitu tegurit korraga:

Geneetiline eelsoodumus. Kui suguvõsa naistel on lai juukselahk või hõredam pealagi, võivad ka sinu juuksefolliikulid olla hõrenemisele vastuvõtlikumad. Varajane tegutsemine aitab elujõulisi folliikuleid kauem toetada.

Kui suguvõsa naistel on lai juukselahk või hõredam pealagi, võivad ka sinu juuksefolliikulid olla hõrenemisele vastuvõtlikumad. Varajane tegutsemine aitab elujõulisi folliikuleid kauem toetada. Hormonaalsed muutused. Perimenopausis hakkavad hormoonitasemed kõikuma ning menopausi järel väheneb östrogeeni toetav mõju. Juukse kasvufaas võib lüheneda ja uus juuksekarv kasvada eelmisest peenemana.

Perimenopausis hakkavad hormoonitasemed kõikuma ning menopausi järel väheneb östrogeeni toetav mõju. Juukse kasvufaas võib lüheneda ja uus juuksekarv kasvada eelmisest peenemana. Organismi koormus ja elustiil. Pikaajaline stress, kõrge palavik, haigus, operatsioon, kiire kaalulangus või range dieet võivad suunata rohkem juukseid puhkefaasi. Suurenenud väljalangemine võib alata alles kaks kuni kolm kuud hiljem.

Pikaajaline stress, kõrge palavik, haigus, operatsioon, kiire kaalulangus või range dieet võivad suunata rohkem juukseid puhkefaasi. Suurenenud väljalangemine võib alata alles kaks kuni kolm kuud hiljem. Toitainete puudused, haigused ja ravimid. Rauapuudus, kilpnäärmehäired, vähene valgu tarbimine, peanaha põletik ning mõned ravimid võivad juuksekasvu mõjutada ja väljalangemist suurendada.

Esimesed märgid probleemide tekkimisest on laienev juukselahk, õhem hobusesaba, rohkem läbi kumav peanahk ning väga peened ja lühikesed juuksekarvad lahu või meelekohtade piirkonnas. Hõrenemine võib areneda nii märgatava väljalangemisega kui ka ilma selleta.

Kas hõrenenud juuksed saavad uuesti tihedamaks?

Jah, juhul kui folliikul on veel aktiivne või osaliselt aktiivne. Hõrenevates piirkondades on sageli alles väga õrnad vellus-karvad. Järjepideva paikse hoolduse eesmärk on toetada folliikuli füsioloogilist aktiivsust ja aidata uuel juuksekarval kasvada tugevama ning jämedamana.

Täielikult hävinud või armistunud folliikulit kosmeetiline hooldus taastada ei saa. Seetõttu tasub laienevale juukselahule reageerida ajal, mil piirkonnas on veel peeneid karvu, mitte oodata, kuni peanahk on pikalt juustest täiesti tühi.

Üks järkjärgulise hõrenemise vorme on naisetüüpi androgeenne alopeetsia. Geneetiliselt tundlik folliikul miniaturiseerub ja kasvatab iga tsükliga aina peenemat juuksekarva. See võib keskeas ning vanemas eas nähtavamaks muutuda, kuid kogu menopausiaegne hõrenemine ei ole androgeense alopeetsiaga seotud.

Enamasti ei tähenda järk-järgult laienev juukselahk, et pead kohe uuringutele kiirustama. Alustada saab oma juuste muutuse jälgimisest ja järjepidevast kodusest hooldusest. Arsti hinnangut vajavad eelkõige äkiline või laikudena väljalangemine, kiiresti taanduv juuksepiir, kulmude hõrenemine ning valulik või põletikuline peanahk.

Kas vitamiinidest ja mineraalidest piisab?

Buslova sõnul loodavad paljud naised, et juuksevitamiinid taastavad kaotatud tiheduse. Neist on abi siis, kui väljalangemise taga on tõendatud puudus, näiteks raua-, tsingi- või biotiinipuudus. Normaalsete näitajate korral ei asenda toidulisand peanahale jäävat sihipärast hooldust ning põhjendamatult suured annused võivad hoopis kahjustada.

Mis aitab hõrenemist kontrolli all hoida?

Natalja Buslova sõnul on hõrenemise puhul keskne roll peanahale jäetaval kontsentreeritud hooldusel. Toetada saab eelkõige neid folliikuleid, mis on veel elujõulised ja kasvatavad kasvõi õrnu vellus-karvu. Mida varem muutusele reageerida, seda rohkem on võimalik olemasolevaid folliikuleid toetada.

Kui hõrenemisega kaasneb aktiivne väljalangemine, tuleb tegeleda mõlemaga korraga: toetada juukse kasvufaasi ja vähendada tavapärasest suuremat väljalangemist. Seetõttu ei ole kõigile naistele õige täpselt sama hooldusprogramm.

Crescina juukseampullid naistele. Natalja Buslova on kasutanud Crescina Transdermic HFSC koduseid juuksehooldusprogramme oma klientidega edukalt juba üle üheksa aasta. Šveitsis välja töötatud kosmeetilise peanahahoolduse valemeid ja tehnoloogiat kaitseb kaheksa patenti ning sarja kohta on tehtud 73 tootja kliinilist ja instrumentaalset testi. Buslova sõnul näeb ta parimaid tulemusi siis, kui folliikul on veel elujõuline ja kuuri kasutatakse järjepidevalt. Vaata lähemalt:

Miks on Crescina tulemused tähelepanuväärsed?

Valem sisaldab spetsiaalset tüvirakkude aktivaatorit, mille eesmärk on toetada folliikuli elujõulisust ja uue juuksekarva kasvu.

Tootja neljakuulises testis kasvas 1,8 cm² suurusel alal juurde minimaalselt 7 ja maksimaalselt 41 uut juuksekarva.*

Patenteeritud transdermaalne tehnoloogia võimaldab intensiivset paikset koduhooldust ilma süstideta.

Kohalik kosmeetiline hooldus ei tekita sõltuvust ega põhjusta kuuri lõpetamisel kohest nn tagasilöögi-väljalangemist.

Tegemist on paikse kosmeetikatootega, mida kasutatakse tervele peanahale vastavalt juhendile.

Tootja dokumentatsiooni järgi püsib kapseldatud toimeainete mõju pärast kuuri lõpetamist kuni ühe kuu.

*Tootja esitatud neljakuulises testis registreeriti kõigil osalenutel positiivne muutus: 1,8 cm² suurusel alal kasvas juurde minimaalselt 7 ja maksimaalselt 41 uut juuksekarva. Juuksekarvad loendati elektrooniliselt ja tootja andmetel olid tulemused statistiliselt olulised.

Nähtava juuste hõrenemise korral soovitab Buslova eelkõige Crescina Transdermic HFSC Re-Growth 1300 kontsentratsioon , sest see on sarja intensiivseim ja tema praktilise kogemuse järgi efektiivseim valik. Mõõduka hõrenemise korral sobib alternatiivina 500, ennetuseks või esimeste märkide korral kuni 30. eluaastani kontsentratsioon 200.

Milline roll on šampoonil?

Šampoon üksi ei taasta juuste tihedust, sest selle peamine ülesanne on peanaha puhastamine ja see loputatakse kiiresti maha. Ampullikuuri kõrval on tõhus puhastamine siiski oluline: liigne rasu, kõõm ja viimistlustoodete jäägid võivad peanahka ärritada ning takistada kontsentraadi ühtlast pealekandmist.

Buslova soovitab ampullikuuri kõrval Crescina Transdermic HFSC šampooni naistele . Õrnalt kooriv šampoon eemaldab liigse rasu, kõõma ja mustuse ning valmistab peanaha kontsentraadi kasutamiseks ette.

Millal võib muutust oodata?

Juuksed kasvavad aeglaselt ning nähtavat tiheduse muutust ei saa hinnata paari nädalaga. Tulemuse kiirus sõltub lähteolukorrast, folliikulite elujõulisusest ja kuuri järjepidevusest.

1–2 nädalat. Esimesena võib paraneda peanaha seisund; nähtavat juuksekasvu selle ajaga veel oodata ei tasu.

Esimesena võib paraneda peanaha seisund; nähtavat juuksekasvu selle ajaga veel oodata ei tasu. 2 kuud. Saab hinnata juuksekarva tugevuse ja aktiivse väljalangemise muutust.

Saab hinnata juuksekarva tugevuse ja aktiivse väljalangemise muutust. 3–4 kuud. Fotodel või trihhoskoobi all võivad nähtavaks muutuda uued juuksekarvad ning juuste nähtav tihedus.

Fotodel või trihhoskoobi all võivad nähtavaks muutuda uued juuksekarvad ning juuste nähtav tihedus. 6–12 kuud. Järjepidevate või korduvate kuuride mõju saab hinnata samas valguses tehtud fotode ja trihhoskoopia abil.

Mida näitasid Kärdi ja Reedu dokumenteeritud kogemused?

Juuste muutus ei ole ainult tunne. Sama piirkonna fotod ja trihhoskoopilised mõõtmised aitavad näha, kas peente juuksekarvade osakaal väheneb ja kas ühest juukseavast kasvab rohkem karvu. Natalja Buslova jälgis mõlema naise juukseid kuuri jooksul.

Näitleja Kärt Kross-Merilo: pikalt kestnud väljalangemine hõrendas juukseid

Crescina Transdermic HFSC Re-Growth & Anti Hair-Loss 1300 komplekskuure. Kaheksa kuu järel vähenes mõõdetud piirkonnas õhukeste juuksekarvade osakaal 62 protsendilt 6 protsendile ning paksude juuksekarvade osakaal suurenes 23 protsendilt 75 protsendile. Kärdi juuksed olid pärast sünnitust alanud ja pikalt kestnud väljalangemise tõttu märgatavalt hõrenenud, eriti meelekohtades. Rolli mängisid ka geneetiline eelsoodumus ja vanusega seotud muutused. Ta kasutas Natalja Buslova koostatud plaani järgi. Kaheksa kuu järel vähenes mõõdetud piirkonnas õhukeste juuksekarvade osakaal 62 protsendilt 6 protsendile ning paksude juuksekarvade osakaal suurenes 23 protsendilt 75 protsendile.

Kärt Kross-Merilo: “Mu juuste tekstuur hakkas muutuma - mul oli tunne nagu oleks peas tugevamast materjalist juuksed. Meelekohad, mis olid enne hõredamad, kasvasid täis. Ma ütlen ausalt: ma ei uskunud seda, sest olin varem nii palju asju proovinud.”

Vaata ka Kärt Kross-Merilo Buduaari videokogemust Crescinaga:

Jumestuskunstnik ja saatejuht Reet Härmat: muutust märkas ka juuksur

Reedu juuksed olid geneetiliselt peened ja üle pea hõrenenud. Ta oli aastaid kasutanud erinevaid vitamiine ja mineraale, kuid ei olnud juuste tiheduses olulist muutust märganud. Natalja Buslova koostatud plaan nägi ette Crescina Transdermic HFSC Re-Growth 1300 kuurid . Kuuri alguses kasvas 84 protsendist mõõdetud juukseavadest üks juuksekarv; viie kuu järel kasvas 60 protsendist mõõdetud avadest kaks või rohkem karva. Uusi beebijuukseid märkasid nii Reet ise kui ka tema juuksur.

Kärdi ja Reedu tulemused on individuaalsed ega ole garantii, kuid näitavad, millist muutust saab järjepideva kuuri jooksul fotode ja trihhoskoopia abil objektiivselt jälgida.

Kuidas ampullikuuri kasutada?

Kasuta üks ampull päevas ja kanna kogu ampulli sisu kuivale, tervele peanahale ühtlaste joontena.

ja kanna kogu ampulli sisu kuivale, tervele peanahale ühtlaste joontena. Kasuta ampulle viiel järjestikusel päeval ; kahe ampulli vahe võiks olla ligikaudu 24 tundi.

; kahe ampulli vahe võiks olla ligikaudu 24 tundi. Tee seejärel kaks puhkepäeva ning jätka sama rütmiga.

ning jätka sama rütmiga. Planeeri kuuriks vähemalt kaks kuud ; juba ilmnenud hõrenemise korral hinnatakse vajadust jätkata kuni neli kuud või spetsialisti soovitatud ajakava järgi pikemalt.

; juba ilmnenud hõrenemise korral hinnatakse vajadust jätkata kuni neli kuud või spetsialisti soovitatud ajakava järgi pikemalt. Tähtis! Vedeliku sattumisel näonahale võib tekkida kerge punetus, mis on ohutu ning möödub 20-30 min jooksul.

Millal vajab muutus arsti hinnangut? Tähtis. Crescina on mõeldud füsioloogilise hõrenemise ja väljalangemise kosmeetiliseks hoolduseks. Arsti poole tasub pöörduda siis, kui juuksed langevad välja väga järsku või laikudena, peanahk on valulik või põletikuline, juuksepiir taandub kiiresti või hõrenevad kulmud. Crescina ei toimi täielikult hävinud või armistunud folliikulile ega asenda haiguse ravi.

Sinu juuksed väärivad sama järjepidevat hoolt nagu sinu nahk

Kui juukselahk on hakanud laienema, hobusesaba õheneb või peanahk kumab rohkem läbi, on parim aeg tegutseda siis, kui folliikulid on veel elujõulised. Sa ei pea ootama, kuni muutus muutub raskesti varjatavaks. Vali hõrenemise ulatusele vastav Crescina Re-Growth HFSC ampullikuur või aktiivse väljalangemise korral Re-Growth ja Anti Hair-Loss ampulle ühendav komplekskuur.

Kui vajad seoses peanaha- ja juukseprobleemidega nõustamist või abi, oled alati oodatud külastama juuksespetsialisti-trihholoogi Natalja Buslovat Hair-Live Ilusalongis Fr. Kreutzwaldi 5-5, Tallinn või helistama telefonil 5562 6411. Juuste väljalangemise ennetamine ning kiire tegutsemine aitab tervet ja ilusat juust säästa!