Kreekas õilmitseb huulepulgaefekt

Hind jääb 80 ja 150 euro vahemikku, mis ei ole kreeklastele odav, nende keskmine netopalk jääb 780 euro ringi. Mõned, nagu ka Varlioti, säästavad selleks kuid raha, ja selliseid on arstide sõnul järjest rohkem.

„Kriis on toonud arsti ukse taha uusi inimesi, kes varem poleks tulnud. Nii mehi kui naisi, kes tahavad oma välimust kohendada, et enast paremini tunda,“ ütles dermatoloog Lia Papavid. „See on, nagu teeks endale kingituse.“

Kreeka on kerkinud ka rahvusvahelises arvestuses. See on nüüd 14. Kohal oma mittekirurgiliste iluprotseduuride arvu poolest, jäädes küll maha Saksamaast ja Itaaliast, kuid edestades näiteks Belgiat.

Ilutööstuse investeeringud on aastaga 2009 võrreldes aastaks 2015 kahekordistunud, näitasid Kreeka Ettevõtjate Liidu andmed.

Arstide sõnul loodavad paljud inimesed iluteenuste abiga töökoha saada.