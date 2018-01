Tööstuses tegutsenud ärimees ostis võrguehitaja

Ainult tellijale

Eelmise aasta lõpus sai elektri- ja sidevõrkude ehitaja Corle uueks omanikuks Priit Uuemaa, kes seni juhtis Graanul Investi elektritootmise üksust.

„Corle on väga hea kvaliteedi ning mainega elektri- ja sidevõrkude rajamise ettevõte Eestis. Arvestades plahvatuslikku IT-teenuste ja asjade interneti lahenduste kasvu, näen suurt kasvupotentsiaali füüsilise infrastruktuuri välja ehitamisel,“ ütles Uuemaa võrguehitaja kodulehel avaldatud teates.

Tunamullu ulatus Corle käibe 5,4 miljoni euroni, kusjuures puhaskasumit teeniti üle 1,5 miljoni euro, mis annab kasumimarginaaliks 29%. Eelmisel aastal oli firma põhisiht laiendada ja tugevdada positsiooni elektritööde valdkonnas ning selleks investeeris firma üle 100 000 euro.

Varem olid firma omanikud Aleksander Leonov ning Kaido Kornak. „Oleme rahul, et meie loodud ettevõte on leidnud väärilise omaniku, ning usume, et ettevõte teeb suure arenguhüppe ning muutub Eesti keskmise suurusega ettevõttest Põhjamaade tegijaks elektri- ja fiiberoptiliste välisvõrkude rajamisel ja hooldamisel,“ rääkis Leonov.

Firma ära ostnud Uuemaa juhtis varem Graanul Investi energiatootmist ja arendusüksust, vastutades ka side- ja elektripaigaldiste ehitamise eest. Uuemaal on doktorikraad energeetikas Tallinna Tehnikaülikoolist ning ta on täiendanud ennast ärijuhtimises Stanfordi ülikoolis.