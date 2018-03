Stephen Hawkingi 14 tsitaati edust, elust ja investeerimisest

Ainult tellijale

Sel nädalal lahkus meie seast tuntud teadlane Stephen Hawking, kes oma eluajal ütles palju põnevaid mõtteid nii edu, elu kui ka investeerimise kohta.

Kuulus füüsik Hawking suri 13. märtsil 76aastasena. Ta jättis sügava jälje teadusesse, aga hämmastas ka sellega, et suutis jõuda oma teooriate ja mõtetega väga laia publikuni. Hawking inspireeris inimesi teaduse vastu huvi tundma mitu aastakümmet.

Lisaks teadustööle oli ta ka aktiivne esineja ning kirjutaja. Ta avaldas arvamust väga erinevatel teemadel ning järgnevalt 14 näidet Hawkingi mõtetest.

Eesmärkidest:

“Minu eesmärk on lihtne. Selleks on universumi täielik mõistmine: miks ta on, nagu ta on ning miks ta üldse eksisteerib.”

“Musta auku” kukkumisest:

“Mustad augud pole tegelikult nii mustad, kui neid kiputakse kujutama. Tegu pole lõputuna näivate vanglatega, nagu kunagi arvati. Asjad saavad mustast august välja tulla: tulla sealt lihtsalt välja või suunduda edasi teise universumi. Seega, kui sa tunned, et oled kukkunud musta auku, ära anna alla. Alati on olemas väljapääs.”

Investeerimisest:

“Kui ma andsin Jaapanis loengu, öeldi mulle, et ma ei mainiks universumi kollapsi, kuna see võib mõjutada aktsiaturge. Siiski, kui keegi kardab oma investeeringute pärast, võin ma öelda, et aktsiaid müüa on veel liiga vara: isegi kui universum lõppeb, ei juhtu see enne, kui 20 miljardi aasta möödudes.”

IQ-st:

“Inimesed, kes kekutavad oma IQ-ga, on täielikud luuserid.”

“Intelligentsus tähendab võimet kohanduda.”

“Teadmiste suurim vaenlane on ignorantsus, mis on illusioon teadmistest.”

Elust:

“Ükskõik kui halb elu võib tunduda, on tegelikult alati midagi, mida sa saad teha ning selles edu saavutada. Kuniks elu, seniks lootust.”

“Inimestel pole sinu jaoks aega, kui sa oled kogu aeg vihane või vingud.”

“Elu oleks traagiline, kui ta poleks naljakas.”

“Ma olen täheldanud, et isegi need inimesed, kes usuvad, et kõik on ette ära määratud, vaatavad siiski hoolikalt enne, kui üle tee lähevad.”

“Kui su ootused millelegi on nullilähedased, suudad sa tõeliselt väärtustada seda, mis sul on.”

Ajast:

“Minevik, niisamuti nagu tulevik, on lõpmatu ning eksisteerib üksnes kui võimaluste spekter.”

“Ühesugust arusaama reaalsusest pole olemas.”

Oma raamatute müügiedust

“Kui raamat oli toimetamisel, oleks ma sellest viimase lause peaaegu välja võtnud. Kui ma oleks nii teinud, oleks müügiedu poole väiksem olnud.”