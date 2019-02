Weekend kohtu ees: üle 2,5 miljoni kohustusi ja tühi pangakonto

Weekendi festivali korraldajafirmal on kogunenud üle 2,5 miljoni euro kohustusi, varasid on aga ettevõttel 4000 eurot. Ettevõtte kaks pangakontot on tühjad.

Weekend Festivali korraldajafirma juht John Rugemalira kaitsijaga täna Harju maakohtus. Foto: Andras Kralla

Weekend Festivali korraldajafirma juht John Rugemalira saabus täna kohtusse, sest Weekend Festival Baltic taotleb pankrotti. Rahalised raskused tulid ettevõtte hinnangul vääralt prognoositud eelarvest, mille koostas ettevõtte Eesti büroo selle tollase juhi Henri Lindali juhtimisel. Lõpliku otsuse tegi aga juhatuse liige.