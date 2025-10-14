Tagasi 14.10.25, 11:42 Wise: töötajad ootavad praegu kaasatust, kuid seda jõuga peale ei suru Töötajatele on väga oluline, et nad oleksid ettevõtte tegevustesse ja otsustesse kaasatud, kuid uuringute järgi tunneb end vaid iga viies inimene tööl päriselt kaasatuna, rääkis Wise’i töösuhete tiimi juht Brett Lemsalu.

Finantstehnoloogiaettevõte Wise avas tänavu Krulli kvartalis oma suurima globaalse kontori, mis hakkab igapäevast töökeskkonda pakkuma enam kui 2200 töötajale.

Foto: Andras Kralla

“Kaasatuse tunne ja kaasatuse kasvatamine algavad tegelikult ettevõtte kultuurist. Seda me ei saa jõuga peale suruda, see tegelikult algab inimestest endast,” rääkis Lemsalu Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Intervjuus avas Lemsalu, kuidas töötajaid kaasata, kuid juttu tuli ka värbamisest, palkade läbipaistvusest ja töökeskkonnast.

Küsis Mai Kroonmäe.

