Nädala lood. Õlitehase saladus ning arengud pankrotistunud endise tippehitajaga

Ilmar Tolmats oli selle nädala ühe olulisema loo peakangelane. Foto: Erik Prozes

Rahapatakas Lõuna-Koreast viis Eesti kütuseärimehe vangi

Neljapäeval avaldasime loo vanglasse sattunud endisest kütuseärimehest Ilmar Tolmatsist.

Nimelt tõi müstiline rahasumma Lõuna-Koreast Tolmatsile süüdistuse rahvusvahelises kelmuses ja rahapesus. Tolmats läks prokuratuuriga kokkuleppele ja ta mõisteti vangi. Trellide tagant vabanes mees aprillis.

Kohtutoimikutest selgub, et Tolmats esitas uurijatele asjadest suisa kolm versiooni. Mis need olid ja kuidas kogu sündmuste käik arenes, loe põnevast loost siit.

Endise tippehitaja pankrotisaaga jätk

Samuti kirjutasime neljapäeval, et kolm aastat tagasi ootamatult põhja vajunud suurehitaja Bauschmidti pankrotipessa ilmus uus tegija, kelle taga kahtlustatakse firma omanikku Mait Schmidti, kes seda ise eitab.

Samuti selgub, et Bauschmidti pankrotiasjas tehti läinud kuul vangerdus. Mis see oli ja kes omavahel nugade peal on, loe siit.

Võimalik laen Porto Francole

Ehitusega ka jätkame. Sel nädalal selgus, et Tallinna mereäärne suurarendus Porto Franco tahab riigilt küsida 40 miljonit eurot laenu. Ehitusettevõtjates tekitas see aga pigem küsimusi ja kahtlusi. Mida ütlesid ettevõtjad, teiste seas Urmas Sõõrumaa, loe siit.

Tehing kriisi ajal

Kui mõnede meelest on majanduskriis veel lahti rullumas, siis tehinguid tehakse endiselt.

Nädala algus tõi uudise, et Jaan Puusaagi ja Jaanus Paeväli valdusettevõtted omandasid 100% osaluse Wolf Groupi kuuluvas Krimelte OÜs.

Tehingu tulemusena kuulub nüüd nii Puusaagile kui ka Paevälile võrdselt 50% Wolf Groupist, teatas Krimelte. Enne tehingut olid omanikud võrdselt Aleksandr Kalinin (Riviera Investments OÜ), Vsevolod Zorin (Quackerz OÜ), Jaan Puusaag (Alving OÜ) ning Jaanus Paeväli (Storensen OÜ). Loe tehingu kohta lähemalt siit.

Õlitehase saladus

Nädala maiuspalana pakkusime reedel aga lugemist Enefiti teisest õlitehasest. Nimelt on avalikkuse eest varjul olnud õlitehase tasuvusplaan, ent Äripäeval õnnestus sellele ligi saada. Selgus, et uut õlitehast varjutab kaks riski. Loe lugu siit.

Need, kelle jaoks on peamine küsimus, millal võiks Tallinna börsinimekiri saada täiendust Enefit Greeni näol, saavad samuti osaliselt vastuse.

Lisaks tuli sel nädalal uudis, et Tootsi tuulepark, mille oksjon osutus mäletatavasti ülituliseks, läks Enefit Greeni koosseisu. Loe selle kohta siit.

EKRE sai uue esimehe

Nädalavahetuse olulisim poliitiline uudis tuleb aga EKRElt, mis sai uue esimehe. Nagu arvata võis, osutus valituks senise esimehe Mart Helme poeg Martin Helme.

EKRE võimaliku strateegia ja tuleviku üle arutasid Äripäeva ajakirjanikud aga esmaspäeval eetris olnud "Äripäev eetris" saates.