Raadiohommikus: kas varsti sõidame kõik Hiina autodega?

Euroopa kaheksa kuu automüügi statistika toob esile selge trendi, et Hiina tootjad on seni ülimalt bränditruul turul tänu elektriautodele jala ukse vahele saanud. Foto: Maris Ojasuu

Euroopa kaheksa kuu automüügi statistika toob esile selge trendi, et Hiina tootjad on seni ülimalt bränditruul turul tänu elektriautodele jala ukse vahele saanud.

Sanktsioonide tõttu Lääne autodest vabanenud niši Venemaal on hiinlased juba ära täitnud. Miks nii ja mida tulevik toob, selgitab hommikuprogrammis börsifirma Modera kaasasutaja ja juht Raido Toonekurg.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi digiarengu asekantslerilt Luukas Kristjan Ilveselt uurime, kui palju me õieti sõltume Eesti–Soome ja Eesti–Rootsi sidekaablitest, mille kahtlastest purunemistest on viimasel ajal ärevusttekitavaid teateid tulnud.

Ragn-Sellsi juht Kai Realo räägib hommikuprogrammis sellest, kuidas tuleks ettevõtjatel suhelda kohalike inimestega, kui soovitakse kuhugi uus tootmisüksus rajada. Ragn-Sellsil on nimelt selja taga õppetund Lääne-Virumaalt, kus algsetest plaanidest avada rehvipurustusliin Lepnas tuli loobuda ja otsida uus koht, milleks osutus Kunda.

Toronto ülikooli professorilt Andres Kasekampilt küsime, millised poliitilised ja majanduslikud mõjud on Lähis-Idas lahvatanud sõjal riikide suhetele ning seeläbi teistele konfliktidele kogu maailmas.

Juttu tuleb ka EKREst lahkunud riigikogu liikme Kalle Grünthali üürikorteri saagast.

Hommikuprogrammi veavad saatjuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Kristjan Kurg.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

11.00–12.00 "Globaalne pilk". Seekord on globaalse pilgu all sõda Iisraelis ja Gazas. Hamasi pooleteiste nädala tagused rünnakud on taas lõkkele löönud konflikti, mille ajalugu ulatub 75 aasta taha.

Stuudios on külas ajakirja Diplomaatia peatoimetaja, Iisraeli asjatundja Merili Arjakas, kellega arutame, mis saab edasi: kui suureks võib sõda kujuneda, mida teevad piirkonna suurriigid ja kui suur on oht, et konflikt võtab ära USA ja Euroopa tähelepanu Ukrainalt.

Saadet juhib Indrek Lepik.

12.00–13.00 "Kinnisvaratund". Saates on külas Riigi Kinnisvara aktsiaseltsi (RKAS) lahkuv juht Kati Kusmin. Pikaaegse tippjuhiga räägime väärtuspõhistest hangetest, riigiettevõtte juhtimisest, omaniku ehk riigi ootustest ja dividendipoliitikast. Ühtlasi küsime, milliseid suundi soovitab Kusmin uuel juhil arendada ning miks ta otsustas vastu võtta uue töökoha EASi ja KredExi ühendasutuse EISi juhina.

Saatejuht on Lauri Leet.

13.00–14.00 "Äri Eestimaal". Saatejuht Gregor Alaküla võttis koos Äripäeva fotograafiga ette sõidu Kagu-Eestisse Põlvamaale, et leida üles Loovusait. Seda kohta peab ettevõtja Indrek Maripuu koos oma abikaasa Liinaga ning ise nimetavad nad seda ajurünnakustuudioks.

Üle kümne aasta koolitusi korraldanud Indrek ja Liina on leidnud üles ka unikaalse sihtgrupi, kelle jaoks oma koolitusi ning teisi teenuseid müüa.

Saates tuleb juttu õige sihtgrupi leidmisest, ettevõtlusest maapiirkonnas ja abikaasaga äri ajamisest. Lisaks hea ajurünnaku saladustest ning sellest, kui kasumlik on koolitusäri. Loomulikult käime kohapeal ringi ning anname edasi kirjelduse, millised näevad seest välja kaugtööks mõeldud metsamajakesed ja mis on loovusrada.

15.00–16.00 "Investeerimisportfell 2030". Saates on külas investor ja kaupleja Nele Gerberson, kes alustas kauplemisega investeerimise kõrvalt mõni aasta tagasi ning jagab oma teekonda ja õppetunde kauplemisel. Lisaks avaldas Gerberson, kuidas ta alustas ning milliseid indikaatoreid jälgib ostuotsuste tegemisel. Samuti tuli juttu sellest, millistel aktsiatel paistab praegu hea ostukoht ning kuhu tasuks vaadata, et head tootlust teenida.

Saadet juhib Jaan Martin Raik.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.