Raadiohommikus: pinged aktsiaturgudel ja kuidas hoida talente IT-sektoris

Teisipäeval uurime Äripäeva raadio hommikuprogrammis, mida võib järeldada möödunud nädala langusest USA aktsiaturgudel, räägime suurinvesteeringutest, arutame, miks on tänavused Nobeli majanduspreemia uurimused märkimisväärsed ja milline on võistlus talentide nimel IT-sektoris.
- Investorile jagab hommikuprogrammis kasulikku LHV makroanalüütik Triinu Tapver.
- Foto: Andras Kralla
Riik toetab miljonitega kolme suurinvesteeringut, et anda majandusele ebakindlal ajal hoogu. Kas Eesti majandus saab investeeringute abil hoo sisse ja kas Saksamaa kaitsetööstuskontserni Rheinmetalli pakkumise tagasilükkamine oli Eesti jaoks õige otsus, seda uuris majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo
lt tööstusuudiste teemaveebi juht Harro Puusild. Kuulame seda intervjuud kell 7.45.
Esmaspäeval selgusid Nobeli majanduspreemia laureaadid, kes selgitasid, kuidas saavutada kasv innovatsioonist juhitud majandusolukorras. Mille poolest olid need uurimused märkimisväärsed ja mida on meil neist õppida, sellest räägib pärast kella 8.00 uudiseid Eesti Panga majandusuuringute allosakonna juhataja Tairi Rõõm
.
Kella 8.30 paiku vaatame otsa aktsiaturgudele, räägime USA ja Hiina vahelistest pingetest ning küsime, mida võib oodata kahe nädala pärast toimuvalt Föderaalreservi kohtumiselt. Kas praegu tasub USA turgudele raha panna? Külas on LHV makroanalüütik Triinu Tapver
.
Pärast kella 9.00 räägime finantstehnoloogiafirma Wise’i töösuhete tiimi juhi Brett Lemsaluga värbamisest IT-sektoris, palkadest ja töötajate kaasatusest.
Raadiohommikut veavad Mai Kroonmäe ja Kristjan Kurg.
10.00–11.00 “Sisuturundussaade”. Saates arutleme, miks loobub üha rohkem ettevõtteid oma autopargist ja liigub täisteenusrendi peale.
Stuudios on Verstoni juhatuse esimees Jarmo Liiver
ja Mobire Eesti juhatuse esimees Marek Kurs
.
Saatejuht on Lauri Toomsalu.
11.00–12.00 “Investor Toomase tund”. Saates keskendume küberohtudele, mis varitsevad erainvestoreid. Näiteks möödunud aastal kaotasid Eesti investorid petturitele 4 miljonit eurot ning hinnangute järgi on petturid muutunud järjest professionaalsemateks.
Praktilisi nõuandeid investorite küberhügieeni kohta jagab küberturbe-ettevõtte Neverhack rahvusvaheliste suhete juht Anett Numa
. Numa on mitmekesise karjääri jooksul pidanud diginõuniku ametit Eesti esitluskeskuses, aga on ka kujundanud küberkaitse poliitikat kaitseministeeriumis NATO ja Euroopa Liidu juures.
Saatejuht on Merian Tiirats.
13.00–14.00 “Eetris on ehitusuudised”.
Külas on Merko Ehitus Eesti juht Jaan Mäe
ja kinnisvaraarendaja Kapiteli juht Taavi Ojala
. Räägime äsja valminud Arteri kvartali näitel, kuidas korraldatakse suurte ja keeruliste objektide puhul ehitustöid, millised on ehitaja ja tellija vahelised tööde teostamiseks sõlmitavad kokkulepped ning kuidas võimalikke erimeelsusi lahendatakse.
Saadet juhib Lauri Leet.
15.00–16.00 “Turismitund”.
Seekord räägime kahe Eesti kokaga, kes on värskelt pääsenud maailma parimate kokkade nimekirja. Külla tulevad tippkokad Tõnis Siigur
ja Peeter Pihel
. Teeme juttu tunnustusest, tippkokaks kujunemisest ja Eestist kui restoraniriigist.
Saadet juhib Joonas-Hendrik Mägi.
