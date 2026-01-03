Ettevaatlik optimism: Eesti valgustitootja ootab Skandinaavia turu taastumist ja rahu Ukrainas
Äsja alanud aasta osas on valgustitootja Glamoxi juht Virve Jõgeva ettevaatlikult optimistlik ehk taastumine majanduses küll toimub, aga tõenäoliselt mitte väga suure hooga, sest seda pärsib geopoliitiline ebakindlus.
Vale on raskel ajal makse tõsta, pahandab Oleg Gross. Raul Kirjaneni sõnul pole poliitikud aga juba aastaid ettevõtjaid kuulanud ja see on viinud usalduskriisini. Kindlasti ei tule lihtne aasta, prognoosib Urmas Sõõrumaa.
Ajalooliselt madalale langenud sündivus ja maksumaksjate vähenemine on Eesti kõige tõsisem lahendamist vajav mure, leiavad ettevõtjad. See ähvardab tulevikus uute maksutõusudega, aga räsib juba praegu ettevõtete konkurentsivõimet.
Eksportivate ettevõtete väljavaade tuleviku suhtes on jätkuvalt ebakindel. Kaubandussõda, sõda Ukrainas ja peamiste turgude nõrkus sunnib ettevõtjaid keerulistes oludes optimismi ja võimalusi otsima, selgitavad saates „Tööandjate tund“ tippjuhid.
Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia?