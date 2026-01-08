Nimekate investoritega idufirma jäi üle miljoni võlgu ja läks pankrotti
Harju maakohus kuulutas välja kunagise ülieduka terviseidu Mindspa pankroti, firma võlg ulatub üle miljoni euro. Selle eestvedajate Platon Tinni, Olav Miili ja Allan Eesmaa teised firmad siplevad samuti raskustes.
Hollywoodi stuudio Aldamisa Entertainment sõlmis kokkuleppe Eesti tehnoloogiaettevõttega Synctuition. Koostöö eesmärk on toota täispikk mängufilm vaimse tervise teemal koos 3D-heliefektidega. Filmi käsikiri loodi eestlaste poolt – Synctuitioni meeskonna ühisloome tulemusel. 90 protsenti võtetest toimub Eestis. Võtted algavad suvel.
Tartu vanalinnas tegutsev hotell Soho on läbinud põhjaliku uuenduskuuri, millega astuti samm kõrgemasse kvaliteedi- ja hinnaklassi. Ketihotellidega konkureerides panustab Soho personaalsele teenindusele, paindlikkusele ja nutikale hinnastamisele.