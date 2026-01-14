Prokuratuur esitas Kalle Grünthalile süüdistuse

Grünthal tankis bensiini ja diislit ka septembris!
Keskkriminaalpolitsei alustas kriminaalmenetlust, et uurida, kas EKRE saadik Kalle Grünthal on omastanud riigikogu kulul eri liiki kütuseid. Siiani on Grünthal öelnud kolm versiooni, miks ta tankis viieminutilise vahega nii diislit kui ka bensiini.
Endist EKRE riigikogu saadikut, kuid nüüd fraktsioonitut Kalle Grünthali kahtlustatakse omastamises, sest ajakirjandusest selgus, et rahvasaadik laseb kütusekaardi abil autopaaki bensiini ja diislikütust vaheldumisi.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.