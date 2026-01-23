Põlenud Tbilisi restorani omanik paneb äri uuesti püsti. “Peaasi, et kõik on elus. Saame hakkama”
Nädal pärast tulekahju on Tbilisi restorani saalides tunda vaid vaevumärgatavat suitsulõhna. Ruumis, kus korraldatakse kokanduskursusi, ei ole tulekahju jälgi ja neid pole ka teises ruumis, kus asub enamik laudu.
Küberrünnakutest, andmeleketest ja uutest turvanõuetest räägitakse hommikust õhtuni. Ometi näitavad nii värsked intsidendid kui ka statistika, et ettevõtete tegelik kaitstus ei ole jutule järele jõudnud. Prominioni infoturbeekspert Ekke Einberg kirjutab, et probleem pole enam selles, nagu ettevõtted poleks ohtudest kuulnud. Pigem on sellest tüdimus ning arvatakse, et infoturvalisusega on juba tegeletud, sest vajalik dokument on olemas või mõni nõue täidetud.