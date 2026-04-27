Hiigelnõude esitanud Tallinna prügilafirma läks eksjuhiga kokkuleppele

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS (TJT) soovis endiselt juhatuse liikmelt Kertu Tiitsolt saada kohtu kaudu kätte enam kui poolt miljonit eurot, maakohtu lahendi järel otsustasid vaidlejad aga sõlmida kompromissi.

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