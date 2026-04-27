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Hiigelnõude esitanud Tallinna prügilafirma läks eksjuhiga kokkuleppele

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS (TJT) soovis endiselt juhatuse liikmelt Kertu Tiitsolt saada kohtu kaudu kätte enam kui poolt miljonit eurot, maakohtu lahendi järel otsustasid vaidlejad aga sõlmida kompromissi.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada:

  • millised olid Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS ja eksjuht Kertu Tiitso kokkuleppe tingimused;
  • kuidas mõjutas saastetasude mitte maksmine Viimsi prügiveohanget;
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus ASi prügimägi Jõelähtmel.
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