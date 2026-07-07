Koerte lubamine kontorisse teeb tööandja atraktiivsemaks. Osa Euroopa töötajaid eelistab seda isegi tervisekindlustusele

Palk ei ole enam ammu ainus viis, kuidas häid töötajaid enda juurde meelitada. Kui veel hiljuti võistlesid ettevõtted tervisekindlustuse, sporditoetuse ja tasuta lõunatega, siis nüüd võib mõne tööotsija otsuse kallutada hoopis võimalus võtta kontorisse kaasa lemmikloom.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: miks peavad paljud Euroopa töötajad koerasõbralikku kontorit väärtuslikumaks kui mitut tavapärast töötajahüve;

kuidas on kontorisse naasmine muutnud tööandjate konkurentsi heade töötajate pärast;