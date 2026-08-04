Neli pealinna, neli plaani: kuidas Madrid, Rooma, Pariis ja Berliin Ceuta kriisi näevad

ELi siseministrite tänasel kohtumisel seisab Hispaania üksi terve rea liikmesriikide vastu: Madrid nõuab solidaarsust, Rooma tahab karmust, Pariis kaitseb Hispaaniat ja Berliin balansseerib nende vahel — Euroopa on taas lõhki küsimuses, kes vastutab liidu välispiiride eest.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks seisab Hispaania ELi siseministrite kohtumisel sisuliselt üksi ja mida Jose Manuel Albares selle kohta ütleb;
- millise konkreetse lahenduse toob Giorgia Meloni lauale ja miks Pariis selle mudeli tagasi lükkab;