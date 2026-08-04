Küsi ÄPltEsimene kuu 2.99 €
Esimene kuu 2.99 €
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,34%317,43
  • OMX Riga−0,44%994,94
  • OMX Tallinn−0,05%2 239,64
  • OMX Vilnius0,33%1 491,99
  • S&P 5001,48%7 680,92
  • DOW 302,56%53 110,03
  • Nasdaq 1,66%25 793,13
  • FTSE 1002%10 851,52
  • Nikkei 225−1,42%62 188,63
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%91,82
  • OMX Baltic0,34%317,43
  • OMX Riga−0,44%994,94
  • OMX Tallinn−0,05%2 239,64
  • OMX Vilnius0,33%1 491,99
  • S&P 5001,48%7 680,92
  • DOW 302,56%53 110,03
  • Nasdaq 1,66%25 793,13
  • FTSE 1002%10 851,52
  • Nikkei 225−1,42%62 188,63
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%91,82

Neli pealinna, neli plaani: kuidas Madrid, Rooma, Pariis ja Berliin Ceuta kriisi näevad

ELi siseministrite tänasel kohtumisel seisab Hispaania üksi terve rea liikmesriikide vastu: Madrid nõuab solidaarsust, Rooma tahab karmust, Pariis kaitseb Hispaaniat ja Berliin balansseerib nende vahel — Euroopa on taas lõhki küsimuses, kes vastutab liidu välispiiride eest.

Tellijana saad artiklit lugedes teada:

  • miks seisab Hispaania ELi siseministrite kohtumisel sisuliselt üksi ja mida Jose Manuel Albares selle kohta ütleb;
  • millise konkreetse lahenduse toob Giorgia Meloni lauale ja miks Pariis selle mudeli tagasi lükkab;
Itaalia peaminister Giorgio Meloni otsib toetust kolmandate riikide tagasisaatmiskeskustele, Prantsuse president Emmanuel Macron sellisesse poliitikasse ei usu.
Lisa Äripäev Google’is eelistatud allikaks
Nii näed Google’is meie lugusid sagedamini.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Uudised
  • 01.08.26, 08:46
Hispaania teatas, et suutis massilise migrantide tungi peatada
Hispaania teatas, et suutis peatada massilise migrantide tungi Põhja-Aafrikas asuvasse Hispaania enklaavi Ceutasse, ning enamik enam kui 50 000 inimesest, kes ületasid piiri nii maismaad kui ka merd mööda, on juba vabatahtlikult tagasi pöördumas.
Uudised
  • 01.08.26, 16:42
Euroopa liidrid nõuavad Ceuta rändekriisis kiiret tegutsemist. Hispaania süüdistab neid isekuses
Euroopa liidrid – nende seas ka Eesti peaminister Kristen Michal – väljendavad ühises pöördumises tõsist muret ebaseadusliku rände pärast Ceutas ja nõuavad kohtumist, et kokku leppida edasistes sammudes.
Uudised
  • 03.08.26, 12:47
Hispaania jäi rändetulva järel Euroopa kriitika alla
Hispaania Põhja-Aafrika eksklaavi Ceutasse tunginud kümned tuhanded migrandid on küll suures osas tagasi pöördunud, kuid veriseks kujunenud rändelaine jättis Madridi terava liitlaste kriitika alla.
  • ST
Sisuturundus
  • 30.10.26, 13:29
Kas kallim rahastus võib olla ettevõttele kasulikum kui odav laen? Võib küll
Balti ettevõtete kasvuvõimalusi piirab ikka veel tugev sõltuvus pangalaenudest, kuigi kapitaliturg pakub rahastamiseks rohkemaid võimalusi. Eriti kiiresti on viimastel aastatel arenenud võlakirjaturg, mille abil saavad ettevõtted kaasata raha ka siis, kui pankade pakutavast ei piisa. “Ettevõtjad ei peaks küsima üksnes seda, kust saab kõige odavamalt laenu, vaid ka seda, milline rahastamisviis võimaldab neil oma äri kõige tulemuslikumalt kasvatada,” ütleb Signet Banki tegevjuht Roberts Idelsons.

Hetkel kuum

Just selliste vaadete pärast Lissaboni kinnisvaraturul võidujooks käibki. Portugali pealinna katusekorteri pisikeselt rõdult avaneb vaade Pürenee poolsaare pikimale jõele Tejole, mille kaldale on Lissabon rajatud.
Suur lugu
  • 03.11.26, 06:00
Ole kiire või jääd ilma: kinnisvaranäljas eestlastena Portugali keeval turul
Äripäeva eksperiment: käisime Portugalis korterit ostmas
“Tippjuhi elus on kaks olulist hetke. Esimene on see, kui võtad suure vastutuse ja mõtled hoolega läbi, kas sul on selle ettevõtte kasvuks midagi anda. Teine saabub siis, kui küsid endalt, kas sul on veel üldse midagi anda.”
Intervjuu
  • 03.11.26, 12:00
Selverist lahkunud Kristi Simonsen: kui keegi tahab oma firmat kolmekordistada, võib minuga ühendust võtta
James Talarico eluajal polnud Texas senatisse demokraati valinud.
Uudised
  • 03.11.26, 13:57
USA vahevalimiste otseblogi: demokraadid võtavad ajaloolise võidu
Donald Trump ise usub, et valik on lihtsamast lihtsam: “Kui demokraadid võidavad, tuleb meil majanduskrahh nagu 1929. aastal,“ hoiatas ta sotsiaalmeedias.
Analüüsid
  • 03.11.26, 13:58
Trumpi ähvardav kaotus teeb ärevaks nii vabariiklased kui demokraadid
Mis juhtub pärast USA vahevalimisi?
Farmaatsiatööstuse karmimad reeglid tähendavad, et suurusjärgus 450 Euroopa tehast ei vasta enam nõuetele. Veiko Saluste vedamisel ehitatud Tallinna tehas on üks uuemaid ja on Euroopa kümne suurema seas.
Suur lugu
  • 02.11.26, 16:52
50 miljoniga rajatud Tallinna tehases valmib Eesti aastane vajadus nelja tunniga. “Nii suurt pole ma varem ehitanud”
LHV Grupi juhi kohalt lahkunud Madis Toomsalu rääkis Äripäeva raadio saates “Kuum tool”, et riik on tehisaru mõjule seni vähe mõelnud.
Saated
  • 02.11.26, 15:46
Toomsalu hoiatab tehisaru eest: ohus on ka unistuste ametid
“Töötajad on jäetud haavatavasse olukorda,” tõdes tööinspektsioon.
Uudised
  • 03.11.26, 15:26
Palgata jäetud töötajad esitasid tööandja vastu 86 avaldust. “Keegi ei looda enam midagi”
Parkimise automatiseerimisel võidab see, kes teeb kliendi elu võimalikult lihtsaks
  • ST
Sisuturundus
  • 28.10.26, 14:54
Parkimise automatiseerimisel võidab see, kes teeb kliendi elu võimalikult lihtsaks
“Tunnen, et on aeg edasi liikuda,“ kirjutas Hanno Pevkur sotsiaalmeediasse postitatud teates poliitikast taandumise kohta.
Hanno Pevkur taandub poliitikast. “Tunnen, et on aeg edasi liikuda”
“Ma olen juba pensionär,” tõdes Toomas Raud. “Võib-olla lähen poja firmasse hekke lõikama. Nagu öeldakse, teen päris tööd.”
34aastase ajalooga transpordifirma esitas pankrotiavalduse. “Jaks sai otsa”
Aega, kus Ameerika Ühendriigid, stabiilselt, kindlalt, ennustatavalt meie eest meie asjad ära tegid, enam kunagi tagasi ei tule, rääkis välisministeeriumi endine kantsler Jonatan Vseviov.
USA välispoliitika tõotab jätkuda pöörasel kursil. “Euroopal on tark püüda ise seista kahel jalal”
“Tunnen, et on aeg edasi liikuda,“ kirjutas Hanno Pevkur sotsiaalmeediasse postitatud teates poliitikast taandumise kohta.
Hanno Pevkur taandub poliitikast. “Tunnen, et on aeg edasi liikuda”
“Me ei saa eeldada, et kõik USA poliitikud Texasest Alaskani ja Californiast New Yorgini mõtlevad täpselt samamoodi nagu meie,” rääkis suursaadik Jüri Luik Äripäeva raadiole.
Jüri Luik: USA valimised tõid meile suure tööpõllu. “Uutele inimestele pole Euroopa teemad prioriteet”
Vernissage’i galerist Kristiina Radevall tutvustab selle sügise oksjoni pärle ning räägib lähemalt kunsti hinnastamisest.
Varane Wiiralt ja Kaug-Ida vaated: Vernissage’i sügisoksjonil on kõrgeim alghind 45 000 eurot
Nasdaq 100 futuurid kukkusid esmaste valimistulemuste selgudes 2,4% ja S&P 500 futuurid 1,4%.
USA börsid alustasid päeva tugeva tõusuga, kiibiaktsiad püsivad aga surve all
Planeeritav Tapa ujula on aastaid tekitanud tüli ja segadust. Tundub, et probleemid ei taha vaibuda.
Tapa vald veab transpordiametiga ujula pärast vägikaigast. “Ehitusluba me kindlasti ei peata”
Kunstnike liidu hiigelkelmuse kaks osalist mõisteti vangi
Kunstnike liidu hiigelkelmuse kaks osalist mõisteti vangi
Merit Tarkvara tegevjuht Tõnis Kask.
  • ST
Eesti on digiriik, kuid ettevõtted kulutavad aastas 200 miljonit eurot tarbetule käsitööle
Lepingu tühistamine näitab, kuidas USA ja Hiina võitlus tehisintellekti ülemvõimu nimel raskendab tehnoloogiaettevõtete äritegevust.
Trump nurjas Oracle’i 7 miljardi dollari suuruse AI-lepingu
Veel 2025. aasta alguses prognoosis LHV tänavuseks puhaskasumiks 154 miljonit eurot. Aastaga vähenes ootus seega 36,1 miljoni euro võrra ehk ligikaudu 23%.
Tallinna börsifirmade lubaduste tõehetk: suure kasumi plaan võib kiirelt kaduda
Børseni ülevaatest koorub välja investeerimise üks olulisemaid õppetunde: hea ettevõte ja hea aktsia ei pruugi olla üks ja sama asi.
Taanlaste 20 lemmikaktsiat: kõige populaarsem ei olegi tehnoloogiasektor
Oktoobrikuu lõpu tehnoloogiaaktsiate külm dušš pühkis minema suurte pikaajaliste positsioonide tõusu ja tõmbas portfellist välja korraliku tüki.
Börs näitas hambaid, oktoobris kadus portfellist üle 20 000 euro
Peep Jalakase juhitav börsifirma Tallink Grupp nägi suurimal ehk Eesti–Soome liinil kaubaveo kasvu üle 12%.
Tallinki kaubavedu kasvas, kuid Rootsi liini maht kukkus pooleks
Just selliste vaadete pärast Lissaboni kinnisvaraturul võidujooks käibki. Portugali pealinna katusekorteri pisikeselt rõdult avaneb vaade Pürenee poolsaare pikimale jõele Tejole, mille kaldale on Lissabon rajatud.
Ole kiire või jääd ilma: kinnisvaranäljas eestlastena Portugali keeval turul
Äripäeva eksperiment: käisime Portugalis korterit ostmas
Vjatšeslav Leedo vaidlustas kohtus pea kõike ja võitles viimase hetkeni, et mitte vangi minna. Koju pääseb ta jõuluks.
Ärimaailma vana kala rääkis end kohtus sisse. Ja istub nüüd trellide taga
“Kui programmeerija kasutab kuus 500 või 1000 dollari eest tokeneid ja see hind peaks viiekordistuma, kas see on siis endiselt hea mõte või tasuks programmeerijal vanade tööriistade juurde tagasi minna?” küsis Swedbanki juhatuse liige Olavi Lepp. Tehnoloogia mõju nende töötajate arvule on olnud pidev, lisas ta.
Olavi Lepp nimetas Swedbanki töölõigud, mille tehisaru inimeselt ära võtab. “Rootsis ja Lätis juba rakendame”
Janek Mäggi Tallinna vanalinna kontori seintel on nii Tiit Pääsukese, Jüri Arraku kui ka Toomas Vindi töid. “Mul on päris korralik kunstikogu tegelikult,” ütleb suhtekorraldaja.
Esimene miljon | Aastaid palgata töötanud ja börsilt eemale tõmbunud Janek Mäggi: “Sain korralikult lutti ja kaotasin sadu tuhandeid kroone“
“Esimene miljon” sarja uus lugu
Suurfirmade parima palga TOP: tipus tarkvarafirma, Tele2 maksab kõrgemat palka kui Elisa
Suurfirmade parima palga TOP: tipus tarkvarafirma, Tele2 maksab kõrgemat palka kui Elisa
Tabel reastab 200 parima palgaga suurfirmat
Täna teatasid koondamistest Pipedrive ja Coolbet. Fotol Pipedrive'i kontor Tallinnas.
Värbaja näeb tööturul muutusi. “Sõna otseses mõttes, tõesti, AI võtab üle”
Foto on illustratiivne.
Palga TOPi tipp küünitab 20 000 euro poole
Lisatud 500 parimat palgamaksjat
Algo Mägi pole nutirakendustega sina peal, nii et läks teenindusbüroosse kohale, et sõiduk ajutiselt registrist maha võtta. “Oi, suits aitas. Läks natukene kergemaks,“ sõnas pikalt transpordiametis istuma pidanud mees.
Vanade autode kustutamisest päästmine ajab omanikke kiruma. “Loll seadus”

Podcastid

Elektrilevi valmistub kriisiks. Mihkel Härm: räägime sabotaažiaktidest
Energiatund
Elektrilevi valmistub kriisiks. Mihkel Härm: räägime sabotaažiaktidest
00:00
Elektroonikatööstuse reaalsus: AI krahmab juppe, lisatööks kutsutakse kohale pensionärid
Äripäeva TOP
Elektroonikatööstuse reaalsus: AI krahmab juppe, lisatööks kutsutakse kohale pensionärid
00:00
Tehinguturu uimast tempot hoiavad kaitse- ja toiduainetööstus. "Esimene poolaasta ei olnud äge"
Kasvukursil
Tehinguturu uimast tempot hoiavad kaitse- ja toiduainetööstus. "Esimene poolaasta ei olnud äge"
EIS jagab ettevõtetele miljoneid eksporditoetust
Hommikuprogramm
EIS jagab ettevõtetele miljoneid eksporditoetust
“Investor Toomase tund”: mida hapramad fundamentaalid ja võimsam lugu, seda valusamalt saad börsil peksa
Investor Toomase tund
“Investor Toomase tund”: mida hapramad fundamentaalid ja võimsam lugu, seda valusamalt saad börsil peksa
Koondamishirm tõukas tudengi survepesuäri looma. “Insenerikraadid olid plaan B”
Lihtsalt alusta
Koondamishirm tõukas tudengi survepesuäri looma. “Insenerikraadid olid plaan B”
06.11.2026 Kohanemisvõime ja vaimne vastupidavus
Äripäeva Akadeemia
Kohanemisvõime ja vaimne vastupidavus
7 akadeemilist tundi
09.11.26 Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
Äripäeva Akadeemia
Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
8 akadeemilist tundi
Äripäeva Liidrite kollokvium V lend (11.11.2026–06.10.2027)
Äripäeva Liidrite kollokvium V lend (11.11.2026–06.10.2027)
13.11.2026 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
19.11.2026 Argumenteerimine juhtimises
Äripäeva Akadeemia
Argumenteerimine juhtimises
8 akadeemilist tundi
20.11.2026 Spetsialistist juhiks 1
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
24.11.2026 Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
Äripäeva Akadeemia
Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
8 akadeemilist tundi
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused (24.11., 08.12.,09.12. ja 14.12.2026)
Äripäeva Akadeemia
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused
32 akadeemilist tundi
25.11.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - vundament
8 akadeemilist tundi
25.11.2026 Vaibkoodimine
Äripäeva Akadeemia
Vaibkoodimine
8 akadeemilist tundi
Äripäeva Liidrite kollokvium IV lend (25.11.2026-06.10.2027)
Äripäeva Liidrite kollokvium IV lend (25.11.2026-06.10.2027)

Enimloetud

1
Intervjuu
  • 03.11.26, 12:00
Selverist lahkunud Kristi Simonsen: kui keegi tahab oma firmat kolmekordistada, võib minuga ühendust võtta
2
Uudised
  • 02.11.26, 16:58
Eesti 200st skandaaliga lahkunud ettevõtja jäi elukaaslasega kohtus õigeks
3
Uudised
  • 03.11.26, 15:26
Palgata jäetud töötajad esitasid tööandja vastu 86 avaldust. “Keegi ei looda enam midagi”
4
Suur lugu
  • 03.11.26, 06:00
Ole kiire või jääd ilma: kinnisvaranäljas eestlastena Portugali keeval turul
Äripäeva eksperiment: käisime Portugalis korterit ostmas
5
Uudised
  • 02.11.26, 10:58
Võrumaa ühe suurema tööandja juht lahkub ametist
6
Suur lugu
  • 02.11.26, 16:52
50 miljoniga rajatud Tallinna tehases valmib Eesti aastane vajadus nelja tunniga. “Nii suurt pole ma varem ehitanud”

Viimased uudised

Uudised
  • 04.11.26, 18:00
Varane Wiiralt ja Kaug-Ida vaated: Vernissage’i sügisoksjonil on kõrgeim alghind 45 000 eurot
Arvamused
  • 04.11.26, 17:40
Scott Abel: vabariiklastele saabus tõehetk, millel on ülemaailmsed tagajärjed
Uudised
  • 04.11.26, 17:30
34aastase ajalooga transpordifirma esitas pankrotiavalduse. “Jaks sai otsa”
Saated
  • 04.11.26, 17:19
Börsiajakirjanik: Elon Muski ootavad ebameeldivused
Tesla ja SpaceXi aktsiad odavnesid
Uudised
  • 04.11.26, 16:44
Kunstnike liidu hiigelkelmuse kaks osalist mõisteti vangi
Börsiuudised
  • 04.11.26, 16:39
USA börsid alustasid päeva tugeva tõusuga, kiibiaktsiad püsivad aga surve all
Uudised
  • 04.11.26, 16:27
Tapa vald veab transpordiametiga ujula pärast vägikaigast. “Ehitusluba me kindlasti ei peata”
Juhtkiri
  • 04.11.26, 16:13
Lõppeks tehakse valimistulemused ikkagi kütusepostidel
Tagasi Äripäeva esilehele

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Tellimisega seotud küsimused: [email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2026