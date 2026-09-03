Norra arestis Venemaa laeva

Rahvusvahelistes vahekohtumenetlustes Venemaalt välja mõistetud hiigelhüvitiste kaudu võib õnnestuda suunata Venemaa raha tagasi Ukraina majandusse, aidates nii kaasa mitte ainult õiglustunde taastamisele, vaid ka sõjast räsitud riigi ülesehitamisele, kirjutab Katariina Kuum advokaadibüroost Sorainen.
Tootmise efektiivsust otsides vaadatakse suuri seadmeid, energiakulu ja tööjõudu. Samal ajal võivad sajad väikesed korduvad tegevused neelata iga päev töötunde. Tööstuslik markeerimine on üks selline protsess, ent siin ei piisa ainult kiirusest. See, mis saab detailile sekunditega, peab mõnikord püsima seal aastakümneid.