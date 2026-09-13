Uuel nädalal oluline: viis asja, mida oodata

Algaval nädalal koondub investorite tähelepanu föderaalreservi intressiotsusele. Kodubörsil avaldab augusti tulemused LHV, Euroopas annavad värske pildi palgasurvest tööjõukulude andmed ning Apple’i investorid saavad aimu, kuidas edeneb uute iPhone’ide müük.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- milline neist viiest sündmusest võib investorite portfelle alanud nädalal kõige tugevamalt kõigutada;
- kas LHV augusti numbrid viitavad mahajäämuse vähenemisele ning mida võivad FEDi ja Apple’i signaalid turgudele tähendada.
(2 punkti)