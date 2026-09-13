Xi kutsus BRICSi riike üles aitama Lähis-Idas rahu saavutada

Sotsiaalminister Karmen Joller nõustub, et Eesti tervishoiusüsteem on alarahastatud, kuid leiab, et probleeme ei saa lahendada lihtsalt lisaraha eraldamisega, kui samal ajal ei tehta struktuurseid reforme, näiteks ei tegeleta arstide ja õdedega, kes ei tohiks oma ametis töötada.
Algaval nädalal koondub investorite tähelepanu föderaalreservi intressiotsusele. Kodubörsil avaldab augusti tulemused LHV, Euroopas annavad värske pildi palgasurvest tööjõukulude andmed ning Apple’i investorid saavad aimu, kuidas edeneb uute iPhone’ide müük.
OpenAI ei kavatse 2026. aastal börsile minna, ütles ettevõtte tegevjuht Sam Altman ajakirjale Fortune antud intervjuus. Tema sõnul vajab ettevõte praegu rohkem aega tehisintellekti ohutusega seotud tööks.
BDO Eesti juhi Sulev Luiga sõnul ei ole jätkusuutlikkus mööduv trend, vaid muutub konkurentsis püsimisel üha olulisemaks. Seetõttu arvestab BDO Eesti oma otsustes järjest enam ESG-teemadega, mille elluviimisel on oluline roll ka tehnoloogiapartner Telial. Telia lahendused aitavad BDO-l tagada turvalise kaugtöö, hallata seadmete elutsüklit ja suunata tööjaamu Green IT abil teisele ringile.