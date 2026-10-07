Estiko sai Tartus valmis Lõuna-Eesti suurima päikesepargi. “Päike paistab, raha tuleb”

“Ikka on hea meel, päike paistab ja raha tuleb,” ütles Tartu ärimees Neinar Seli, kelle Estiko kontserni kuuluvad ettevõtted kaheksa aastat Tartu taha vanale sõjaväelennuväljale päikeseparki rajasid.
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- miks venis Neinar Seli juhitud Estiko päikesepargi valmimine Tartus koguni kaheksa aastat ja milliseid ootamatuid takistusi tuli arendusel ületada;
- kuidas hindavad Estiko ja Soome investorid päikesepargi tasuvust nüüd, kui pelgalt elektrimüügist on üha keerulisem ots otsaga kokku tulla.