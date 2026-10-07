Estiko sai Tartus valmis Lõuna-Eesti suurima päikesepargi. “Päike paistab, raha tuleb”

Kui Estiko lugu kõrvalt vaadata, võib tunduda, et grupp on kasvanud väga erinevates suundades: kammivabrikust plastitootmise, kinnisvara ja energiavaldkonnani. Isa ja poja, Neinar ja Kristo Seli sõnul peitub selle taga oskus õigel hetkel võimalusi märgata ja neid ka ära kasutada.