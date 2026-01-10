Äripäeva õllekalender: mida juua 2026. aastal?

Käsitööõllede maailm on ülimalt kirju. Et selles pisutki paremini orienteeruda, pakume välja õllekalendri, mis soovitab, mis kuus millist õlut pruukida. Liiga tõsiselt ei maksa seda loomulikult võtta, ütleb ajakirjanik Andres Pulver.
Kaks Setomaa veetootjat korraga paremate seas. Tartu rändbaar trügis tippu
Tänavune joogitootjate TOP on võrreldes aastatagusega veidi pikemaks kasvanud – sel aastal pääses edetabelisse 34 ettevõtet. Ühtekokku teenisid nad 2024. aastaga 23 miljonit eurot kasumit ja ligi 387 miljonit eurot müügitulu, mis jääb eelmise aasta TOPi koondnäitajatele siiski alla.
Kui kaupmees ütleb tarnijale, et hinnatõusu korral võib kaup sortimendist välja jääda, kas see on tavapärane äriline läbirääkimine või juba lubamatu surve? Ja millal võivad ebaausate kaubandustavade reeglid puudutada ettevõtet, kes ise üldse toitu ei müü?