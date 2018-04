IMF: globaalne võlatase jõudis uue rekordini

Globaalne võlg on jõudnud rekordilise tasemeni ning nüüd peaksid valitsused sellega midagi ette võtma, sest headel aegadel tuleb puhver luua, teatas Rahvusvaheline Valuutafond (IMF).

Maailma koguvõlg ulatus 2016. aastal 164 triljoni dollarini, mida on 225 protsenti globaalsest sisemajanduse koguproduktist, selgub IMFi aprillikuu raportist. See võlatase on võrreldes kriisiajaga (2009) 12 protsenti kõrgem. Eelmine rekord pärinebki just 2009. aastast.

Kui nendele andmetele lisada juurde asjaolu, et äritsükkel on juba küllaltki pikalt kestnud, siis peaksid valitsused IMFi hinnangul looma puhvreid ning vähendama agressiivselt võlataset. „Seda on vaja väljakutsetega toime tulemiseks. Väljakutsed tulevad kindlasti,“ ütles IMF fiskaalosakonna direktor Vitor Gaspar. „Kuna ajad on head, siis on õige aeg luua ka puhvreid,“ lisas ta.

IMF kirjutas raportis, et arenenud riikide võlatase on arenevate riikide omast tunduvalt kõrgem. Viimastel andmetel on arenevate majanduste võla ja SKP suhe lausa 105 protsenti.

Keskmise rikkusega riikides oli võlatase umbes 50 protsenti SKPst ning madala sissetulekuga riikides 40 protsenti SKPst, teatas IMF.

Gaspar ütles siiski, et arenevate majanduste võlatase peaks järgmise viie aasta jooksul vähenema, ainuke erand on aga USA. „USA on ainuke riik, kus prognoositakse võla ja SKP suhte kasvu. Praegu on see 108 protsenti SKPst, 2023. aastaks peaks see ulatuma 117 protsendini SKPst,“ lisas ta.