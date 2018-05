Tallinna Sadama IPO kohal saladuseudu

Ainult tellijale

Tänasel Tallinna Sadama pressikonverentsil avaldati, et aktsiate märkimine algab 25. mail, päeval, mil ka prospektiga välja tullakse. Samuti selgub siis kiivalt saladuses hoitav aktsia hind.

Jaanipäevaks börsile Märkimisperiood: 25. mai - 6. juuni Prospekti avaldamine: 25. mai Aktsiate jaotuse korra kinnitamine: 7. juuni Kauplemise algus: 11. juuniga algav nädal

Tõsi, sadama teatel antakse prospektis siiski hinnavahemik.

Investori jaoks jäid aga tänasel pressikonverentsil põletavamad küsimused vastuseta. Lisaks aktsia hinnale pole näiteks selge see, millisel alusel aktsiaid jaotama hakatakse - kord pannakse paika alles juuni alguses pärast IPOt. Kahenädalase märkimisperioodi jooksul plaanib Tallinna Sadam investoritele jaotada 1/3 ettevõtte aktsiatest, suuromanikuks jääb endiselt riik.

Valitsuse rahalaev

Riik loodab Tallinna Sadamalt kopsakat lisadividendi. Juba aprillis teatas valitsus, et plaanib sadamast võtta välja 105 miljonit eurot dividende ehk kogu jaotamata kasumi. Aktsiate emiteerimisest saadav rahast plaanib valitsus samuti lisadividendi välja võtta.

Tavainvestor saab esimest korda dividendi 2019. aastal, kokku kuni 30 miljonit eurot. "Oleme perioodil 2008-2017 maksnud välja keskmiselt 28 miljonit eurot dividende aastas, nii et mingit muutust see kaasa ei too," ütles Tallinna Sadama finantsjuht Marko Raid.

Tallinna Sadama juht Valdo Kalm kinnitas üle, et tegu saab olema dividendiaktsiaga ehk kasvule väga rõhuda ei saa. Sadamal on suuremad investeeringud Kalmu hinnangul seljataga. Samal ajal on plaanis muutusi kõikides ärisuundades. Reisijate segmendis loodetakse näiteks Aasia turistidele ning et plaanitav kruiisisadam rohkem reisijaid tooks.

Kinnisvarasegmendis on kava jätkuvalt sadamaalade omanikuks jääda - Kalmu sõnul jääb isegi maad üle ning sellele otsitakse mõistlikku rakendust. Näiteks Vanasadama alal on ligikaudu 16 hektarit maad, mis on plaanis arendajatele rendile anda. "Kas või 99 aastaks," ütles Kalm.

Teeb teistele tee lahti

Majandusminister Kadri Simson vihjas, et kuigi Tallinna Sadam on sellel sajandil esimene börsile minev riigiettevõte, ei jää see viimaseks - järgmisena on end starti pannud Enefit Green. Simsoni silmis on riigifirmade börsile minekul kolm eesmärki: läbipaistvuse suurendamine, maailmas tuntuse kogumine ning turvalise investeerimisvõimaluse pakkumine kohalikele investoritele ja pensionifondidele.