Enamik börsijuhte hoiab töötasu saladuses

Kuigi börsiettevõtted peavad kord aastas oma juhtide palgad avalikustama, annavad paljud endast kõik, et täpne number kuidagi välja ei tuleks.

Seega eristuvad meie ettevõtted Lääne börsifirmadest, kus juhtide tasud ja boonused on kogu maailmale näha ning võrdlusmoment kohe olemas: kas parimate tasudega inimesed on ka parimad juhid? Ja kuivõrd on aasta boonused aasta tulemustega kooskõlas?

Börsiettevõtete niinimetatud hea ühingujuhtimise tava näeb ette, et juhtide palgad võiks avalikuks teha, aga suurem osa kontserne püüab juhtide täpseid tasusid varjata. Vaid käputäis ettevõtteid ei tee palgast saladust. Varjamist põhjendatakse nii eraisikute kaitsega – et juhtide tasud on nende endi asi ning ei kuulu avalikkusele teadmiseks, aga ka sellega, et see teadmine ei annaks investoritele midagi juurde.

Palga-ja boonussüsteemide poolest on meie börsiettevõtted äärmiselt mitmekesised: on ettevõtteid, kus juht üldse palka ei saa – nagu mullu börsile toodud Efteni III fond. See ei tähenda aga, et Viljar Arakas tasuta tööd teeks:“Kuna EfTEN Real Estate Fund III AS on fond, mille eest fondivalitseja EfTEN Capital AS saab juhtimistasu, siis noteeritud ettevõtte juhtkonnale – nõukogule ja juhatusele – tasu eraldi fondist ei maksta,“ ütles Arakas.

PRFoodsi juht Indrek Kasela ütles, et PRFoods on valdusettevõte ja seal on tema tasu 9000 eurot kuus. „Suurim kulubaas on Saaremere Kalas, mis on operatiivettevõte. Seal on ka boonussüsteemid,“ ütles Kasela.

Niikaua kuni seadus annab vaid suunise, mitte kindla käsu kätte, pole ka palkade avalikustamist loota. Olukord on omamoodi silmakirjalik, sest ettevõtted ise väidavad, et tasud on välja toodud – aga see summa on reeglina antud ühes potis kogu kontserni juhtide peale ja neid võib olla omakorda kümmekond. Kuidas see summa inimeste peale jaotub, teavad vaid asjaosalised ise. Tavainvestori jaoks jäävad tasustamise täpsed asjaolud ning sageli ka tasu suurusjärk saladuseks.

Kuigi kõik tabelis olevad numbrid saadeti ettevõtetele endile kontrollimiseks ja igaühel oli võimalik sõna sekka öelda, saab enamiku arvude juures öelda vaid, et tegu on umbkaudse hinnanguga, sest täpsemaid suurusjärke ettevõtted ütlema ei soostunud.