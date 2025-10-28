Tagasi 28.10.25, 14:00 Hinnatud disaineri soovitused: kuidas luua e‑poodi, kuhu kliendid tagasi tulevad Hinnatud disainer ja Xfiner’i asutaja Lauri Post selgitab, kuidas mõtestatud e‑poe disain mõjutab otseselt müügitulemusi ja kliendilojaalsust. Tema sõnul ei seisne hea disain pelgalt visuaalses ilmes, vaid kogu ostukogemuse kujundamises – alates brändi väärtustest ja veebilehe esmamuljest kuni pakendi avamiseni kodus.

Xfiner'i asutaja ja hinnatud disainer Lauri Post, saatejuht Kuldar Kullasepp Maksekeskusest.

Foto: Äripäev

Saates "E‑kaubanduse areng ja tulevik" tuleb juttu sellest, millised vead e‑poodides enim ostjaid peletavad, kuidas mõõta ja analüüsida tarbijakäitumist ning millal tasub kaaluda disainiuuendusi. Post toob näiteid Eesti e‑kaubandusest, kus disainimuudatused on andnud tugeva mõõdetava tulemuse. Ta räägib ka sellest, miks üha enam pööratakse tähelepanu ligipääsetavusele ning kuidas platvormid nagu WebFlow ja tööriistad ‒ nagu disainiauditid ‒ aitavad luua tõhusamaid ja kasutajasõbralikumaid lahendusi.

„Kõige suurem kaotus tekib esmamulje pealt. Kui külastaja ei saa paari sekundiga aru, miks see pood just temale sobib, siis ta lahkub. Disain peab aitama selle väärtuse kohe edasi andma,“ rõhutab Post. Tema sõnul peab tänane e‑pood olema suunatud selgele sihtrühmale, pakkuma kiiret, intuitiivset navigeerimist ja kandma läbi kogu kogemuse brändi väärtusi.

Eraldi tähelepanu all on mobiilikogemus, mis moodustab juba suurema osa e‑poe külastustest. Post jagab ka praktilisi soovitusi, kuidas testida disaini enne arendust ja milliste märkide põhjal saab aru, et pood vajab värskendust.

Saadet juhib Kuldar Kullasepp Maksekeskus est.