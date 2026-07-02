OpenAI pakub IPO eel USA valitsusele märkimisväärset osalust

OpenAI arutab president Donald Trumpi administratsiooniga võimalust anda USA valitsusele 5protsendiline osalus. Ettevõtte hinnangul võiksid sama teha ka teised juhtivad tehisintellekti firmad.
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artiklit lugedes teada:
- miks soovib OpenAI anda USA valitsusele enne võimalikku börsileminekut märkimisväärse osaluse;
- kuidas põhjendab Sam Altman plaani siduda avalikkus ja Trumpi administratsioon tehisintellekti ärilise eduga;