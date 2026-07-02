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OpenAI pakub IPO eel USA valitsusele märkimisväärset osalust

OpenAI arutab president Donald Trumpi administratsiooniga võimalust anda USA valitsusele 5protsendiline osalus. Ettevõtte hinnangul võiksid sama teha ka teised juhtivad tehisintellekti firmad.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada:

  • miks soovib OpenAI anda USA valitsusele enne võimalikku börsileminekut märkimisväärse osaluse;
  • kuidas põhjendab Sam Altman plaani siduda avalikkus ja Trumpi administratsioon tehisintellekti ärilise eduga;
Sam Altman ja teised OpenAI juhid on pakkunud, et USA juhtivad AI-arendajad võiksid eraldada 5 protsenti oma aktsiatest Alaska Permanent Fundi laadsele fondile.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

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