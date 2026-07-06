Ännifriid Põder rajab poodi: palka ma ei saa, raha ma ei saa, aga tööd ma teen

Ännifriid Põder jagas Investeerimisfestivalil oma teekonda tasuva palgatöö seljataha jätmisest ettevõtjaks saamiseni. Tänaseks on ta flippinud üle 30 korteri ning ehitab nüüd raskuste kiuste oma mööblipoodi.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: kuidas jõudis Ännifriid Põder kõrgepalgalisest tööst vaimse kurnatuseni ja sealt ettevõtluseni;

millise loogikaga ehitab Põder mööblipoodi üles olukorras, kus ta endale veel palka maksta ei saa;