Soomlaste nutisõrmuste tootja läheb USA börsile

Eelmisel nädalal nii Helsingi kui ka USA börsil debüüdi teinud kvantarvutite tootja IQM Quantum Computers sai investorid aktsiaid ostma: Soome börsil kallines väärtpaber kauplemispäeva alguses üle 17%.
Lords LB Asset Managementi hallatav ja fondiosakuid avalikult pakkuv Baltic Core Property Fund kavandab ärihoonete Artery ning K29 omandamist vastavalt 6- ja 7-protsendilise tootlusega. Fondijuht Marius Žemaitis selgitab, mida see investori jaoks tähendab ja kuidas pannakse paika objektide ostuhind.