Tehisintellektisektori aktsiate müügilaine kandus reede hommikul täie hooga Aasia börsidele, kus mitmed suuremad indeksid kukkusid enam kui 5%. Ka maailma ajaloo suurima börsidebüüdi teinud Anthropic pöördus järelturul langusesse ning USA ja Euroopa aktsiafutuurid viitavad müügisurve jätkumisele.