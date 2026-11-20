Esmase osturalli järel hakkas Anthropicu aktsia sulama
Eelturul –6%
Neljapäeval rekordilise börsidebüüdi teinud Anthropicu aktsia on reede hommikul USA eelturul langenud 6% ja läheneb 90 dollari piirile. Sellega on aktsia kaotanud suure osa esimese kauplemispäeva tõusust.
Anthropicu rekordiline börsiletulek tõmbab neljapäeva õhtul investorite pilgud USA börsile, kuid Eesti investorid eelistavad esialgu ostmise asemel sündmusi kõrvalt jälgida. Kuigi ettevõtte kasv on muljetavaldav, tekitavad kõrge hind ja ebakindel turuolukord ettevaatlikkust.
Tehisintellektisektori aktsiate müügilaine kandus reede hommikul täie hooga Aasia börsidele, kus mitmed suuremad indeksid kukkusid enam kui 5%. Ka maailma ajaloo suurima börsidebüüdi teinud Anthropic pöördus järelturul langusesse ning USA ja Euroopa aktsiafutuurid viitavad müügisurve jätkumisele.
Tehisintellektifirma Anthropicu aktsia alustas Nasdaqi börsil kauplemist võimsa tõusuga, kuid vajus esimese pooltunniga märkimisväärselt madalamale. Hinnakõikumine on muutnud ka Eesti rikkaima inimese Jaan Tallinna vara väärtust, mis ulatub värske aktsiahinna järgi ligikaudu 17,9 miljardi euroni.
Swedbanki pensionifondid osalesid tehisintellektifirma Anthropicu rekordilises aktsiate esmapakkumises, millest Eesti jaeinvestorid kõrvale jäid. Rootsi varahaldusettevõtte kaudu õnnestus pensionifondidel saada ligikaudu 6,26 miljoni euro väärtuses aktsiaid.
Leedu hoonete hoolduse, inseneri- ja tehnoloogialahenduste kontsern Civinity alustas uue võlakirjaemissiooni avalikku pakkumist, millega soovib kaasata kuni 8 miljonit eurot, eesmärgiga laiendada äritegevust Eestis ja rahastada kokku kolme ettevõtte omandamist.