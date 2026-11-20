Ühisrahastusplatvormi Estateguru varasem ambitsioonikas laienemine Saksamaale tipnes investoritele valusa reaalsusega: kui Baltikumis püsib portfell stabiilsena, siis Saksamaal on hapuks läinud laene 77 miljoni euro väärtuses.
Kui veel mõne aasta eest tegutses kinnisvaraprojektide ühisrahastusplatvorm EstateGuru aktiivselt Saksamaal ja ka mujal Euroopas, siis nüüd on fookus pigem koduturul, rääkis ettevõtte uus juht Daniil Aal.
Kuigi tehisintellekti laialdane kasutuselevõtt ei jäta nutikaid tarkvaraarendajaid tööta, muudab see märkimisväärselt nende igapäevaseid ülesandeid. Koodikirjutamise asemel muutub IT-sektoris järjest olulisemaks analüütiline mõtlemine ja oskus tehisintellekti süsteeme turvaliselt juhtida.