Kui me rahastame innovatsiooni ega lase andmete liiga tugeva kaitsmisega Euroopas endale jalga, püsime tehisintellekti võidujooksus, selgub uuest Äripäeva raadio tehisarule pühendatud saatesarjast “AI faktor”.
Välisministeeriumi kantslerit Jonatan Vseviovit noolisid oma ridadesse nii sotsiaaldemokraadid kui reformierakondlased. Oravate sõnul polnud Vseviovi valik suvel veel üldse nii kindel, nagu väidab sotside esimees Lauri Läänemets.
Lindströmi võtmekliendijuht Kätlin Lehemets aitab ettevõtetel tööriiete ja teiste tekstiiliteenustega seotud vajadusi tervikuna lahendada. Ligi kümne aasta jooksul on ta näinud väga erinevaid tööriidelahendusi ning teab hästi, mida nende valikul kiputakse alahindama ja mille kohta töötajad kõige sagedamini küsimusi esitavad.