Taxify finantsjuht Lõuna-Aafrika Vabariigi juhtidele: kui arvet ei tule, läheb palgast maha

Taxify finantsjuht Anneli Aljas rääkis Pärnu Finantskonverentsil, et tal oli hiljuti hea võimalus rääkida kõikide Taxify riikide maa- ja linnajuhtidega ning siis ta selgitas näiteks Mehhiko ja Lõuna-Aafrika Vabariigi asjaosalistele, et arve on möödapääsmatu.

Meie kõige viimane uudis on see, et Nigeerias on nüüd võimalik tellida liiklemiseks mootorratas, mille juht on Taxify klient.

“Me ei kiusa teid, arve olemasolu on üks osa normaalsest äritegevuse protsessist ja vaid nii saab ettevõte jälgida, kuhu raha kulutatakse, ja olla vastavuses reeglitega ning maksuametite nõuetega,” oli jutt, mida tuli Aljasel mitu korda neis riikides toonitada.

Ta lisas, et tema tiim oli ettevõtte kiire ülemaailmse laienemise tõttu ostuarvetega üsna hiljuti alles juurte juures. “Meie otsime alles arveid taga,” kommenteeris ta naljatledes.

“Inimesed nagu mina ja teie siin saalis, meie tuleme ärikeskkonnast, kus arve on elementaarne asi, aga see ei ole nii LAVis või Mehhikos,” ütles ta. Aljase sõnul jõudis lõpuks kõikidele inimestele kohale, miks ettevõte arveid vajab. Hiljutiste jutuajamiste käigus lepiti kokku ka see, et kui arvet ei ole, siis see läheb juhi palgast maha. Nii lihtne see ongi ja kõik toimib.

Müügiarvete kohta märkis Aljas, et nemad ei suuda kulutada aega isegi mitte pdf-arvete tegemise peale. “Kõik meie müügiarved on elektroonilised ja neid on meil ka lihtne masinloetavuse teel kokku koguda.”

Aljase sõnul töötab Taxify raamatupidamise tiimis seitse inimest ja suur osa kogu kõikide riikide raamatupidamisest tehakse ära Eestis. Abiks on neil Directo majandustarkvara. “Ma olen küll ka kogenud, et on täiesti võimalik leida Eestist inimene, kes on varem töötanud Mehhikos või LAVis raamatupidajana, üks selline naine meil nüüd tööl on – see on ikka täitsa hämmastav,” tunnistas Aljas.

Ta lisas ka, et nad kasutavad vähemal määral eri riikides ka raamatupidamisbüroode teenuseid. Enamasti teevad nad vastavalt riikide nõuetele aastaaruandeid ja käibemaksudeklaratsioone.