Viis soovitust finantsistile, kuidas saada mõjukaks arvamusliidriks

Lars Sudmann

On pärit Saksamaalt. Tal on üle 15 aasta kogemust äri- ja finantsjuhina. Praegu juhib ta omanimelist konsultatsioonifirmat, aga ta on olnud ka finantsjuht (CFO) Belgia ettevõttes Procter & Gamble. Ta on olnud Fortune TOP 500sse kuuluvate suurfirmade konsultant. Sudmannil on sügavuti minev kogemus muudatuste juhtimises, suure jõudlusega finantsorganisatsioonides ja tuleviku rahanduses ning ta on lektor Braunschweigi ja Aacheni ülikoolis.

Lars Sudmann oli Pärnu Finantskonverentsi peaesineja, kes rääkis finantsjuhtimise praktilistest strateegiatest ja võtmeuuringutest. Tema rõhuasetus on kommunikatsiooni võtmeküsimustel, ärimõjul ning samuti innovatsioonil nii tehnoloogias kui ka tööpraktikas, kuna finantsjuhid saavad end nende teadmiste arendamise kaudu ise kasvatada arvamusliidriks.