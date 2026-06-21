Pärnits Ülemistest lahkunud soomlastest: “Nad ei pidurdanud mitte mõnda investeeringut, vaid kõiki”

Ülemiste linnakus osalust hoidnud Soome fond ei olnud üldse huvitatud siia raha panemisest – heal juhul vahetati mõni seinapaneel ära, kui see juba pooleldi rippumas oli, kirjeldas Mainor Ülemiste juht Sten Pärnits.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: miks tundis Sten Pärnits, et Ülemiste City Soome osanike lahkumine tõi perele kergenduse;

kuidas kirjeldab Pärnits tööd olukorras, kus tema isa Guido ja ema Kadi on mõlemad otsustajate ringis;