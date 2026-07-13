Minu portfelli on peidetud ligi 150 000 eurot potentsiaalset tulu

Kuna juuni tõi minu portfellile valusa tagasilöögi, siis pöörasin pilgud analüütikute poole, et vaagida, kui palju on minu aktsiapositsioonidel tegelikult potentsiaali rahakotti paisutada.

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artiklit lugedes teada: millistes portfelli aktsiates näevad analüütikud praegu suurimat tõusuruumi ja kui suureks võib see rahas ümber arvestatuna kujuneda;

miks peavad analüütikud Microsofti, Nvidia ja Microni hiljutist nõrkust võimalikuks ostukohaks, kuigi tehisintellekti buum pole veel täies mahus kasumisse jõudnud;