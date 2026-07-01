Vaigistuskaebuste vaikne visin

Järjekordne kohtulahendini jõudnud Parvel Pruunsilla kaebus näitab, miks Eestiski on niinimetatud vaigistushagide seadust tarvis. Aga lahend viitab ka sellele, et õigussüsteem tuleb niisuguste kaebustega üha paremini toime, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: miks peab Äripäev Parvel Pruunsilla järjekordset kaebust näiteks sellest, miks Eestil on vaigistushagide seadust tarvis;

kuidas põhjendas Harju maakohus otsust ajakirjanik Martin Laine ja Delfi Meedia kasuks ning mida see ütleb avaliku huvi piiride kohta;