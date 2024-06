Kas edu aluseks on alati raske töö?

Inimesed on läbi aegade otsinud viise, kuidas enda võimeid parandada ning väljakutsetega veelgi edukamalt toime tulla. Eesmärgiks on saavutada edu, mille aluseks on tihtipeale raske töö. Kuid kas tõesti on raske töö ning pidev pühendumine ainsad võimalused edukaks saada?

Inimesed on läbi aegade otsinud viise, kuidas enda võimeid parandada ning väljakutsetega veelgi edukamalt toime tulla. Eesmärgiks on saavutada edu, mille aluseks on tihtipeale raske töö. Kuid kas tõesti on raske töö ning pidev pühendumine ainsad võimalused edukaks saada?