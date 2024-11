Tagasi 26.11.24, 12:14 Madle Lippus: arendajad mõistavad, miks peavad panustama avalikku taristusse Viimase kahe aasta jooksul kaasrahastamise määrust rakendanud Tallinn ei ole kinnisvaraarendajatelt tohutut vastuseisu tundnud, ütles Tallinna linnaplaneerimise abilinnapea Madle Lippus.

Madle Lippus Foto: Liis Treimann

Nimelt ühtlustas Tallinna linn mõni aeg tagasi põhimõtteid, mille alusel küsitakse kinnisvaraarendajatelt kaasneva avaliku taristu rajamisse panustamist.

Lippus rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis, et arendajad ei ole andnud määruse muutmiseks sisendit, aga linn on väidetavalt saanud loksutada praktikat, kuidas jõuda arendajaga võimalikult kiirelt ja muretult kokkuleppele. "Kokkupuutest arendajatega ütleksin, et see on ka arendajate huvi: keegi ei taha teha halba asja," märkis abilinnapea.

Lippus sõnas, et kaasrahastamise määruse puhul on ka oluline välja tuua, kuhu linn plaanib kaasrahastusega saadavad vahendid suunata, ja see, et linn võtab endale kohustuse kulutada saadud raha ära seitsme aasta jooksul.

Madle Lippust intervjueeris Karl-Eduard Salumäe.