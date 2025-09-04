Arendajad on surve all: ostjad ootavad uuemat, aga odavamat

Ehitajatel on paari aastaga turul üsna kitsaks läinud, sest hoonete ehitusmaht kukkus üle kahe ja poole aasta järjest. Küll on aga sektori ettevõtjate seas viimasel ajal rohkem elevust ning käibemaksutõus tõi uute korterite müüjatele ka minibuumi.