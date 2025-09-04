Arendajad on surve all: ostjad ootavad uuemat, aga odavamat

"Kui varem oli keskmine kahetoaline 50 m2, siis tänapäeval on tavaline suurus 42 m2," toob Keerov ühe näitena välja. Just nii on võimalik korterite lõpphinda hoida muutumatuna. Lisaks üldisele sisendhindade tõusule sunnib arendajat selleks just mitmesuguste, tihti üsna kallite osiste lisamine korteritesse.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Ehitajatel on paari aastaga turul üsna kitsaks läinud, sest hoonete ehitusmaht kukkus üle kahe ja poole aasta järjest. Küll on aga sektori ettevõtjate seas viimasel ajal rohkem elevust ning käibemaksutõus tõi uute korterite müüjatele ka minibuumi.
Kogenud üüriinvestor Jürgen Kallo soovitab algajatel kinnisvarast eemale hoida, samal ajal kui Scandium Kinnisvara juhatuse liige Kalle Aron näeb selles endiselt kindlat ja emotsionaalset investeerimisväärtust.
Juuni lõpus toimus eluasemeturul hoogne pidu, mil pangaesindajad väljastasid poole tunni jooksul neli kodulaenu ning notarid tegid ligi 30 tehingut päevas, rääkis LVM Kinnisvara maakler Robin Tiits saates “Ruutmeetrite taga”.
President Kersti Kaljulaid ja riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson arutlevad, kuidas Euroopa ja Eesti saavad tagada energiajulgeoleku olukorras, kus Venemaa kasutab fossiilkütuseid relvana.