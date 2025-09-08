Tagasi 08.09.25, 08:15 Betooni töövõtja Rail Balticu ehitamisest: riske on palju, üks neist tööjõud Kui Ukrainas peaks sõda lõppema, siis läheb ilmselt suur hulk Rail Balticut ehitavaid töötajaid Ukrainat üles ehitama, rääkis Maru Betoonitööde juht Taavi Varb.

Taavi Varb Ukrainasse minekust: “See oskus ja teadmine on tegelikult meil olemas ja alles ja valmisolek on kindlasti olemas.“

Foto: Andras Kralla

"See on mitmesaja tuhande euro või miljoni küsimus," rääkis Varb. Võimalus on, et tööjõud hakkab siis lõuna poolt tulema. "Eks see tööjõu leidmise väljakutse on veel ees."