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Kolima pidanud menukas pealinna baar: kõik toimis liiga hästi, et lõpetada

Kohalike südamed võitnud baar Suhe pidi hiljuti kolima Tallinna ööelu tuiksoonelt Telliskivist kaugemale Koplisse. "Arvan, et Suhtest saab ära võtta kõik muud aspektid, aga mitte Telliskivi," ütles baari tegevjuht Inger-Helene Värat.

Legendaarne baar Suhe pidi kolima Tallinna ööelu tuiksoonelt Telliskivist ajutiselt Koplisse, Manufaktuuri 3 aadressile, kuna hoone on rekonstrueerimisel. Kuigi sellega kaasnes stress, peab tegevjuht Inger-Helene Värat kolimist baari edu aluseks. Tasuta taksoteenus vähendab logistikaprobleeme ja lojaalne klientuur on jätkuvalt rahul. Suhe plaanib naasta Telliskivisse kevadel. Suhe eristub tarbijasõbralike hindade ja kultuuri edendamise poolest, luues füüsilisi suhteid. Värat rõhutab turvalisust ja kulude jälgimist, et hinnatõusu vältida. Baar kavatseb tulevikus laieneda, järgides Värati juhtimispõhimõtteid.

Telliskivi M-hoone rekonstrueerimise tõttu pidi üks pealinna populaarsemaid baare leidma endale ajutise kodu uues asukohas.
  • Telliskivi M-hoone rekonstrueerimise tõttu pidi üks pealinna populaarsemaid baare leidma endale ajutise kodu uues asukohas.
  • Foto: Andras Kralla
Suhte loomise ajal teadsid asutajad kohe, et nende tegutsemine aadressil Telliskivi 60 jääb lühikeseks. Nimelt pidi hoone, kus Suhe tegutses, rekonstureerimisele minema. Kuigi täpset ajaakent ei seatud, arvestasid Värat ja tema äripartner, et neil on Tallinna ööeluskeenes oma ettevõtmise tõestamiseks aega umbes aasta. Seda tehti edukalt, sest käibe ja kasumi hüppeline kasv tõi Suhte kiirelt kasvanud ettevõtete ehk gasellide TOPi.
Kuigi linnalegende uue asukoha kohta liikus mitu, sai ajutiseks peatuspaigaks hoone aadressiga Manufaktuuri 3. Kolimine läks Suhtele kiirelt, kuid stressirohkelt. Samas peab Värat seda ka Suhte edu aluseks. "Rahavoogude tekitamine on oluline ja seepärast tulebki pingutada," märgib Värat. Uksed hoiti kinni vaid ühel nädalavahetusel.
Kas nüüd on siis Suhe valmis? "Suhe on nagu Tallinna linn. See ei saa kunagi valmis," naerab Värat.
Suhte tegevjuht Inger-Helene Värat ütleb, et vanast hoonest lahkumise järel oleks kõige lihtsam variant olnud uksed pooleks aastaks sulgeda, kuid siiski otsustati leida ajutine asupaik. “Saime aru, et meie asi toimib liiga hästi, et tegevus täielikult lõpetada,” sõnab Värat.
  • Suhte tegevjuht Inger-Helene Värat ütleb, et vanast hoonest lahkumise järel oleks kõige lihtsam variant olnud uksed pooleks aastaks sulgeda, kuid siiski otsustati leida ajutine asupaik. “Saime aru, et meie asi toimib liiga hästi, et tegevus täielikult lõpetada,” sõnab Värat.
  • Foto: Julia Laidvee
Uus asukoht Koplis on ööelu kontekstis veel ääremaa. Selle leevendamiseks käivitas Suhe tasuta taksoteenuse Telliskivi ja Manufaktuuri kvartali vahel, et vähendada klientide jaoks logistilist takistust. Vaatamata asukoha muutusele on kliendid uue koha väga hästi vastu võtnud. "Kui me oleks pidanud selle kolimise otsuse vastu võtma aasta aega tagasi, oleks see minu jaoks olnud hoopis hirmsam. Praeguseks on tekkinud ikka lojaalne klientuur," räägib Värat ja kinnitab, et asukoht ei olegi niivõrd oluline kui enda asja hästi teha. Kevadel ootab Suhe baari aga naasmine kodusesse Telliskivisse.
Suhete loomise koht
Baari intrigeeriv nimi Suhe kannab endas ettevõtte missiooni olla koht, kus inimesed saavad vastupidiselt tänapäeva digiühiskonnale luua suhteid füüsilises keskkonnas, olgu need siis romantilised, sõbralikud või ärilised suhted. "Väljas käimine ei ole pelgalt enesemürgitamine, vaid osa kultuurist. See on viis, kuidas inimesed loovad suhteid. Kui seda teha tervislikult ja teadlikult, saab seda teha ka hästi," selgitab Värat.
Värati jaoks on oluline eelkõige pakkuda väärtust. "Ma tahan teha kohta, kus on inimestel hea olla. Kohta, mis loob inimeste eludesse mälestusi. Kus keegi tutvub oma eluarmastusega või kus mõni saab oma parima sõbraga veel lähedasemaks," avab Värat Suhte ärifilosoofiat. Üheks suurimaks väärtuseks on ka ausus, mis ajendas Väratit Suhtes aset leidnud korgijoogijuhtumit avalikult adresseerima.
Selle juhtumi tagamaade aus ja läbipaistev avamine põhineski Värati sõnul arusaamal, et inimeste turvalisus kaalub üles potentsiaalse mainekahju. "Kui tullakse meie baari ja seal on ohtlik, sest me ei ole kommunikeerinud, siis see ei ole aus," rõhutab Värat. Nüüd on aga baaris kasutusele võetud erinevad ettevaatusabinõud, tagamaks klientide turvalisus.
Võitlevad hinnatõusu vastu
Vastupidiselt elu kallinemisele on Suhe seadnud eesmärgiks hinnatõusuga mitte kaasa minna. Kuidas on suudetud aga praeguses majanduskeskkonnas hakkama saada? "Eks mingisuguseid marginaalseid muutusi oleme ikka teinud. Me jälgime väga detailselt, kuidas meil iga päev läheb," selgitab Värat. Hindade tõstmise asemel on Suhe vaadanud väga kriitilise pilguga üle just kulukohad. "See on iganädalane suur admintöö, aga arvan, et see on taganud ka edu," sõnab Värat.
Tarbijasõbralik hinnastamine on aidanud Suhtel tekitada ka lojaalselt klientuuri. Siin mängib rolli ka inimlikkuse aspekt. "Me ei tahaks ise ka käia baaris, kus suvaline Gin Tonic maksab 15–17 eurot," räägib Värat.

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Saatest saame teada, mis saab siis, kui Suhe naaseb tagasi Telliskivisse, millised on Suhte ambitsioonikad tulevikuplaanid ning kuhu plaanitakse laieneda. Lisaks kuuleme Inger-Helene Värati juhtimispõhimõtetest ning sellest, millised protsessid on aidanud viia Suhte kiire kasvuni.
Pikaaegse baaripidamiskogemusega ja noorelt ettevõtlusega alustanud Värat jagab ka nõuandeid alustavatele või noortele ettevõtjatele, kes samuti sooviks oma baari või mõne muu ettevõtmise püsti panna.
Saadet juhib Julia Laidvee.
Gaselliliikumist toetavad Merit Tarkvara, Luminor Bank ja Advokaadibüroo Hedman.
Kiired ja vihased
Kolima pidanud menukas pealinna baar: kõik toimis liiga hästi, et lõpetada
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