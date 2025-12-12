Kolima pidanud menukas pealinna baar: kõik toimis liiga hästi, et lõpetada

Uus asukoht Koplis on ööelu kontekstis veel ääremaa. Selle leevendamiseks käivitas Suhe tasuta taksoteenuse Telliskivi ja Manufaktuuri kvartali vahel, et vähendada klientide jaoks logistilist takistust. Vaatamata asukoha muutusele on kliendid uue koha väga hästi vastu võtnud. "Kui me oleks pidanud selle kolimise otsuse vastu võtma aasta aega tagasi, oleks see minu jaoks olnud hoopis hirmsam. Praeguseks on tekkinud ikka lojaalne klientuur," räägib Värat ja kinnitab, et asukoht ei olegi niivõrd oluline kui enda asja hästi teha. Kevadel ootab Suhe baari aga naasmine kodusesse Telliskivisse.

Suhete loomise koht

Baari intrigeeriv nimi Suhe kannab endas ettevõtte missiooni olla koht, kus inimesed saavad vastupidiselt tänapäeva digiühiskonnale luua suhteid füüsilises keskkonnas, olgu need siis romantilised, sõbralikud või ärilised suhted. "Väljas käimine ei ole pelgalt enesemürgitamine, vaid osa kultuurist. See on viis, kuidas inimesed loovad suhteid. Kui seda teha tervislikult ja teadlikult, saab seda teha ka hästi," selgitab Värat.

Värati jaoks on oluline eelkõige pakkuda väärtust. "Ma tahan teha kohta, kus on inimestel hea olla. Kohta, mis loob inimeste eludesse mälestusi. Kus keegi tutvub oma eluarmastusega või kus mõni saab oma parima sõbraga veel lähedasemaks," avab Värat Suhte ärifilosoofiat. Üheks suurimaks väärtuseks on ka ausus, mis ajendas Väratit Suhtes aset leidnud korgijoogijuhtumit avalikult adresseerima.

Selle juhtumi tagamaade aus ja läbipaistev avamine põhineski Värati sõnul arusaamal, et inimeste turvalisus kaalub üles potentsiaalse mainekahju. "Kui tullakse meie baari ja seal on ohtlik, sest me ei ole kommunikeerinud, siis see ei ole aus," rõhutab Värat. Nüüd on aga baaris kasutusele võetud erinevad ettevaatusabinõud, tagamaks klientide turvalisus.

Võitlevad hinnatõusu vastu

Vastupidiselt elu kallinemisele on Suhe seadnud eesmärgiks hinnatõusuga mitte kaasa minna. Kuidas on suudetud aga praeguses majanduskeskkonnas hakkama saada? "Eks mingisuguseid marginaalseid muutusi oleme ikka teinud. Me jälgime väga detailselt, kuidas meil iga päev läheb," selgitab Värat. Hindade tõstmise asemel on Suhe vaadanud väga kriitilise pilguga üle just kulukohad. "See on iganädalane suur admintöö, aga arvan, et see on taganud ka edu," sõnab Värat.

Tarbijasõbralik hinnastamine on aidanud Suhtel tekitada ka lojaalselt klientuuri. Siin mängib rolli ka inimlikkuse aspekt. "Me ei tahaks ise ka käia baaris, kus suvaline Gin Tonic maksab 15–17 eurot," räägib Värat.