Tippjuhi loodud tarkvaraäri võttis kiireks kasvuks lisaks numbritele appi ka tunded

Näiteks on PlanPro bootstrapped ehk 100% omanike poolt iserahastatud. "Tänapäeval hinnatakse selliseid ettevõtteid start-up’i-ringkonnas väga, kuna seal on omanikering väiksem ja ettevõte ei ole end liiga ülevõimendanud," räägib Truusalu. See on andnud PlanProle omakorda vabaduse kasvada omas tempos, vastavalt kliendibaasi ja tulude suurenemisele.

Strateegias on olulised ka tunded

PlanPro kasv hoogustus esmalt 2017. aastal, kui ettevõttega liitus Kalev Truusalu turundustaustaga abikaasa. Viis aastat hiljem sai pöördepunktiks osalemine EASi (praegune EIS) juhtide mentorprogrammis. "Nii imelik kui see ka ei ole, siis just seal programmis lõimegi oma kolme aasta strateegia. Panime eesmärgi, et soovime kolme aastaga kasvada kolm korda, ja täna oleme täpselt selles graafikus," sõnab Truusalu.

Mentorprogrammis loodi PlanProle kaks strateegiat: eesmärgipõhine ja tunnetel põhinev strateegia. Kui esimene sisaldab traditsioonilisi finants- ja käibe-eesmärke ning nendega seotud mõõdikuid, siis teine on juba uuenduslikum lähenemine. Selle strateegia puhul loeb see, mida tunned pärast eesmärgi saavutamist, mis omakorda aitab kaasa sisemisele motivatsioonile ja ettevõtte kasvule. See lähenemine on aidanud PlanProl seada tähendusrikkamaid sihte.

Neli olulist tunnet, mida Plan Pro soovib saavutada: Rahulolutunne: sisaldab töö- ja eraelu tasakaalu ning töö ja protsessi enda nautimist. Töötajad peavad nautima oma tegevusi ja ka ettetulevate probleemide lahendamist. “Kõik on kontrolli all”-tunne: tagab meelerahu, et toode on stabiilne, töötab ning kasutajad on rahul. See võimaldab juhtidel öösiti rahulikult magada. Toote ja teenuse olulisuse tunne: teadmine, et loodud toode läheb kellelegi korda ja lahendab reaalseid probleeme. Positiivne klienditagasiside on peamine motivaator, mis aitab ka rasketel aegadel edasi liikuda. Finantsvabaduse tunne: ettevõtte tegevus peab olema kasumlik, et ei peaks igapäevaselt muretsema rahavoogude pärast. See tagab stabiilsuse ja võimaldab keskenduda sisulisele arengule.

“Kui sa täna hüppad kolm meetrit kaugust, homme hüppad neli ja kui see tunne on ükskõikne, siis tegelikult oli eesmärk kas liiga madal või hoopis vale,” selgitab Truusalu tunnetel põhineva strateegia loogikat.

Kaugtöökultuur on osa DNAst

PlanPro on algusest peale tegutsenud 100% kaugtöö mudelil, arendades selle toetamiseks välja spetsiifilised praktikad ja värbamispõhimõtted. Kuidas on võimalik kogu meeskond sellises rütmis tööle panna? Truusalu vastab, et selle aluseks on olnud teadlik töökorraldus.

Ajal, mil paljud ettevõtted kutsuvad oma töötajaid tagasi pigem kontoris töötama, märgib Truusalu, et tema ettevõttes jätkub kaugtöö endisel moel. Kodust töötamine on PlanPros efektiivselt korraldatud. Alustades igahommikuste koosolekutega ja lõpetades protsesside digitaliseerimisega.