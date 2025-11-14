Tippjuhi loodud tarkvaraäri võttis kiireks kasvuks lisaks numbritele appi ka tunded

“Nii nagu kingsepal ei ole kingi, ei olnud ka meil pikalt oma strateegiat,” ütleb strateegilise planeerimise tarkvara arendava PlanPro asutaja ja juht Kalev Truusalu. Kolm aastat tagasi loodud strateegia järgimine on aga nüüdseks aidanud ettevõttel lausa kahel korral kiiret kasvu näidata.
PlanPro kiire kasv on olnud kombinatsioon orgaanilisest arengust ja hilisemast teadlikust strateegilisest planeerimisest, mida toetab ainulaadne juhtimisfilosoofia.
Kümmekond aastat keskastme- ja tippjuhina suurtes organisatsioonides, sh avalikus sektoris töötanud Truusalu märkas, et planeerimisprotsessid olid sageli killustunud erinevate dokumentide ja Exceli tabelite vahel, mistõttu info ei liikunud terviklikult. Eriti suur puudus oli heast tööriistast, mis aitaks eesmärkide täitmist seirata. Sellest tähelepanekust sündiski Truusalul idee luua terviklik juhtimistarkvara, mis koondaks kõik need protsessid, alates strateegilisest planeerimisest kuni arenguvestlusteni, ühte kohta ja annaks juhtidele reaalajas ülevaate.
Truusalu sõnul on ettevõtetes tendents digitaliseerimise käigus asendada oma dokumendid spetsiaalsete IT-lahendustega. Sellega võidakse teha endale aga karuteene. "Kui sul on 50 Exceli tabelit ja pärast 25 tehnilist lahendust, siis infovahetus nende vahel on veel keerulisem," selgitab Truusalu ja lisab, et nende kogemuse järgi soovivad kliendid ikkagi kogu info ühte kohta koondada.
Idufirmade buumi ajal palgatöö kõrvalt hobiprojektina sündinud juhtimistarkvara arendav PlanPro
on start-up
’i-maailmast pigem eemale hoidnud, valides tüüpilise idufirmade riskikapitali kaasamise ja kiire skaleerimise teekonna asemel stabiilse ja orgaanilise kasvu tee. Küll aga on ka PlanProni jõudnud start-up
’i-terminoloogia.
Näiteks on PlanPro bootstrapped ehk 100% omanike poolt iserahastatud. "Tänapäeval hinnatakse selliseid ettevõtteid start-up’i-ringkonnas väga, kuna seal on omanikering väiksem ja ettevõte ei ole end liiga ülevõimendanud," räägib Truusalu. See on andnud PlanProle omakorda vabaduse kasvada omas tempos, vastavalt kliendibaasi ja tulude suurenemisele.
Strateegias on olulised ka tunded
PlanPro kasv hoogustus esmalt 2017. aastal, kui ettevõttega liitus Kalev Truusalu
turundustaustaga abikaasa. Viis aastat hiljem sai pöördepunktiks osalemine EASi (praegune EIS) juhtide mentorprogrammis. "Nii imelik kui see ka ei ole, siis just seal programmis lõimegi oma kolme aasta strateegia. Panime eesmärgi, et soovime kolme aastaga kasvada kolm korda, ja täna oleme täpselt selles graafikus," sõnab Truusalu.
Mentorprogrammis loodi PlanProle kaks strateegiat: eesmärgipõhine ja tunnetel põhinev strateegia. Kui esimene sisaldab traditsioonilisi finants- ja käibe-eesmärke ning nendega seotud mõõdikuid, siis teine on juba uuenduslikum lähenemine. Selle strateegia puhul loeb see, mida tunned pärast eesmärgi saavutamist, mis omakorda aitab kaasa sisemisele motivatsioonile ja ettevõtte kasvule. See lähenemine on aidanud PlanProl seada tähendusrikkamaid sihte.
Neli olulist tunnet, mida Plan Pro soovib saavutada:
- Rahulolutunne: sisaldab töö- ja eraelu tasakaalu ning töö ja protsessi enda nautimist. Töötajad peavad nautima oma tegevusi ja ka ettetulevate probleemide lahendamist.
- “Kõik on kontrolli all”-tunne: tagab meelerahu, et toode on stabiilne, töötab ning kasutajad on rahul. See võimaldab juhtidel öösiti rahulikult magada.
- Toote ja teenuse olulisuse tunne: teadmine, et loodud toode läheb kellelegi korda ja lahendab reaalseid probleeme. Positiivne klienditagasiside on peamine motivaator, mis aitab ka rasketel aegadel edasi liikuda.
- Finantsvabaduse tunne: ettevõtte tegevus peab olema kasumlik, et ei peaks igapäevaselt muretsema rahavoogude pärast. See tagab stabiilsuse ja võimaldab keskenduda sisulisele arengule.
“Kui sa täna hüppad kolm meetrit kaugust, homme hüppad neli ja kui see tunne on ükskõikne, siis tegelikult oli eesmärk kas liiga madal või hoopis vale,” selgitab Truusalu tunnetel põhineva strateegia loogikat.
Kaugtöökultuur on osa DNAst
PlanPro on algusest peale tegutsenud 100% kaugtöö mudelil, arendades selle toetamiseks välja spetsiifilised praktikad ja värbamispõhimõtted. Kuidas on võimalik kogu meeskond sellises rütmis tööle panna? Truusalu vastab, et selle aluseks on olnud teadlik töökorraldus.
Ajal, mil paljud ettevõtted kutsuvad oma töötajaid tagasi pigem kontoris töötama, märgib Truusalu, et tema ettevõttes jätkub kaugtöö endisel moel. Kodust töötamine on PlanPros efektiivselt korraldatud. Alustades igahommikuste koosolekutega ja lõpetades protsesside digitaliseerimisega.
Truusalu lükkab ümber väite, et kaugtöö tähendab vähest suhtlust. "Kindlasti on oluline saada silmast silma kokku aeg-ajalt ja selleks oleme rakendanud koostööpäevi," räägib Truusalu. Kokku saades arutatakse nii ettevõtet edasi viivaid teemasid kui käiakse koos vaba aega veetmas.
