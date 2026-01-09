Kinnisvarahaldaja käik: uus juhtimismudel viis ettevõtte rekordkasvuni

Gasellettevõtetele pühendatud saates “Kiired ja vihased” räägib Tõnisson lähemalt, millega kinnisvarahaldusettevõte igapäevaselt tegeleb, millised on valdkonna innovatsioonivõimalused ning kuhu ettevõte plaanib laieneda. Samuti selgitab ta, miks toob just talv esile suvel tegemata jäänud tööde tagajärjed ning milliseid juhtimispõhimõtteid ta ise järgib.

Kasvuplatoo ületanud ettevõtte juhina jagab Tõnisson ka praktilisi soovitusi juhtidele, kes otsivad viise, kuidas anda oma ärile uus kasvutõuge ja vältida paigalseisu.

Saadet juhib Risto Unt.

Gaselliliikumist toetavad Merit Tarkvara, Luminor Bank ja advokaadibüroo Hedman.