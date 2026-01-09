Kinnisvarahaldaja käik: uus juhtimismudel viis ettevõtte rekordkasvuni

Tema sõnul pani kasvule aluse töötajate motivatsiooni süsteemne kaardistamine, mille tulemusel kujunes välja uus juhtimismudel, nn nelja võitja mudel. „Märkasime, et mitmed asjad olid paigast ära, ja hakkasime tasakaalu otsima. See kujunes murranguliseks hetkeks, mis pani tugeva vundamendi edasiseks kasvuks,“ selgitas Tõnisson.
Tõnisson jõudis ettevõttesse juhuse läbi. “Ühel pühapäeva õhtul sirvisin Facebooki ja nägin Pindi kinnisvaratesti. Täitsin testi ja sain umbes 80 punkti sajast ning juba järgmisel päeval võttis personalijuht minuga ühendust,“ meenutas ta. Vestlusel kohtus Tõnisson ka ettevõtte suurosanikuga, kellega koos hakati Pindi Kinnisvarahaldus
e edulugu kirjutama. Vastutuse võtmine eri rollides on viinud Tõnissoni tänaseks ettevõtte tegevjuhi ametikohale.
Edulooks võib ettevõtte arengut pidada ka numbrite põhjal. Neli aastat hiljem kuulub Pindi Kinnisvarahaldus Gaselli TOPi ehk Eesti kiiremini kasvavate ettevõtete hulka.