Tagasi Raadiohommikus: üüriäri, apsud maksu ümber ja võimas juhtimisinstrument Kolmapäeva hommikul tulevad Äripäeva raadios teemaks üürikorterid, arenguvestlused ning hasartmängumaksu aps.

Poole kaheksa paiku astub stuudiost läbi Bonava Eesti tegevjuht Taavi Soorm, kellega vaatame otsa üürikorterite ärile arendajate vaatest ja püüame leida vastust, mis on saanud mõne aasta tagusest turujagmisest.

Peale kella kaheksat tuleb külla coach ja juhtimiskoolitaja Ruti Einpalu, kes näitab, mida ja kuidas edaspidi teha arenguvestluste vallas. Ta avab lähemalt arenguvestlust kui võimsaimat juhtimisinstrumenti ja seda, kuidas see tööle panna.

Pärast kella poolt üheksat tuleb stuudiosse ajakirjanik Kristel Härma, kellega räägime lähemalt hasartmängumaksu apsust. Nimelt bõeti maksu alandav seadus vastu näpuveaga, mis annab veebikasiinodele võimaluse tänavu maksu mitte maksta. Uurime, mis on selle taga.

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12.00 – 13.00 “Äripäeva TOP”.

Äripäeva TOPi saate külalisteks on hambaravi TOPi neljanda ettevõtte Maxilla AS juhatuse liiga Ragnar Abel ning Eesti Hambaarstide Liidu tegevjuht Helen Lang. Saatejuht on Sigrid Kõiv.

13.00 – 14.00 “Juhi jutud”.

Elektrum Eesti juht Agnes Makk on juhina tegutsenud 20 aastat ja töötanud varasemalt Hansapangas, Foxways, Kuehne + Nagelis, Arvatos ja mitmel pool mujal. Ta iseloomustab end kui käivitajat ja pöörajat ning räägib saates, kuidas müügist-turundusest alguse saanud karjäär ta juhtimise juurde viis ning kuidas need teemad teda juhina jätkuvalt aitavad. Räägime, kuidas avastada inimeste sisemised ressursid, millised kolm isikuomadust on head tulemust tegeval meeskonnaliikmel ning paljust muust. Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00 – 16.00 “Mets ja majandus”.

Vaatame otsa, mida toob eesootav aasta puidutööstusele. Stuudios kõlavad majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo ning Swedbanki tööstusvaldkonna juhi Raul Kirsimäe prognoosid investeeringute, ekspordi ja konkurentsivõime kohta. Juttu tuleb nii sektori kindlustundest kui ka sellest, kuhu Eesti tööstus liigub. Saate pani kokku Toomas Kelt.

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