Tagasi Riigikohtu kaasuste analüüs. "2025. aasta lahenditel on aastakümnete olulisus" Triniti advokaadid Karmen Turk ja Maarja Pild-Freiberg kirjeldasid lõppenud õigusaastat kui üht viimaste aastakümnete erilisemat. Triniti eetris

"Kaasused, mis me välja valisime, ei ole isegi aasta lõikes kõige tähtsamad, vaid suuremal osal neist võib olla aastakümnete tähtsus. 2025 paistis kuidagi sellega silma, et riigikohtust tulid tõesti märkimisväärsed kaasused ja otsused," rääkis Freiberg.

Saates võeti arutada seitse kaasust, mis ühel või teisel viisil ajaga üha mõjukamaks muutunud.

Saates tuli juttu sotsiaalmeedias otseülekannete tegemisest, riigi salajasest pealtkuulamisest, avalikus kohas napsitamisest ja paljust muust.