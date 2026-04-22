Arendaja: allahindlused ei tähenda, et uued korterid muutuvad odavamaks
Sisendhinnad aina tõusevad, mistõttu pole uusarenduste hinnalangus kuidagi võimalik. Samas on ka Merko Kodud teinud teatud korteritele allahindlusi, rääkis vastuolust kinnisvaraturul ettevõtte juht Indrek Tarto.
„Kuulge, see ei ole eriti minu teema,“ ütleb 20aastane Rait Riim oma vanematele Tehnikaülikooli ehitusteaduskonna õpingute esimese aasta lõpus. Vanemad soovitavad tal siiski koolitee lõpuni käia ning sõnakuuleliku lapsena Riim nii ka teeb.
Tehisintellekt suudab juba praegu täita paljusid alustavate IT-spetsialistide tööülesandeid, aidates ettevõtetel kulusid kokku hoida ja tööd tõhusamalt korraldada. Ent lühiajalise kokkuhoiu kõrval tuleb mõelda ka tulevikule: kui ettevõtted loobuvad noorte arendajate palkamisest, võib mõne aasta pärast tekkida puudus kogenud spetsialistidest. Kuidas kasutada tehisintellekti võimalusi nii, et tänased otsused ei kahjustaks ettevõtte pikaajalist konkurentsivõimet?