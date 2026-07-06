Peeter Pärtel: korterite ülepakkumine peletab investorid Tallinna üüriturult

Kinnisvarainvestor ja koolitaja Peeter Pärtel hoiatas ka miniladude ülepakkumise eest. “See on nagu see padelihullus, et iga nurga peal peab olema üks padeli mängimise koht,” tõi ta võrdluseks.
Foto: Liis Treimann
Loomulikult saab igal ajal ka Tallinnast kinnisvaramaasikaid ehk häid diile ning neid võib isegi kinnisvaraportaalidest leida, andis Pärtel siiski lootust.
“Aga need ei ole valmiskujul seal. See on nagu roheline, toores maasikas. Sa pead selle ära küpsetama. Ehk sa pead üles leidma sellised objektid, mis võib-olla ei müü hästi, kus on mingisugune kiiks, ja siis looma suhte selle müüjaga. Ja kui tal mingi hetk läheb kiireks lõpuks, siis ta on valmis hinnast alla tulema,” kirjeldas Pärtel maasikajahti.
Intervjuus avaldas Pärtel, millist tootlust Tallinna üüriturg praegu pakub, ning tegi ülevaate, kust täpsemalt investorid väljaspool pealinna tootlust otsivad. Samuti kirjeldas kinnisvarainvestorite kogukonna vedaja, kui palju on viimaste aastate ebasoodne üüriturg huvi valdkonna vastu vähendanud.
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Juttu tuli ka justiitsministeeriumi eelnõust, millega tahetakse oluliselt lihtsustada üürileandjate võitlust puuküürnike vastu, õppelanuga investeerimisest, riigi plaanist rajada maakonnakeskustesse üürimaju ning miniladude ülepakkumise probleemist.