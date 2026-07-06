Tagasi Peeter Pärtel: korterite ülepakkumine peletab investorid Tallinna üüriturult Tallinnas on selgelt üürikorterite ülepakkumine, mis on löönud tootluse madalaks ning pannud investorid väljastpoolt pealinna võimalusi otsima, rääkis kinnisvarainvestor ja koolitaja Peeter Pärtel. Kuum tool Peatükid

Loomulikult saab igal ajal ka Tallinnast kinnisvaramaasikaid ehk häid diile ning neid võib isegi kinnisvaraportaalidest leida, andis Pärtel siiski lootust.

“Aga need ei ole valmiskujul seal. See on nagu roheline, toores maasikas. Sa pead selle ära küpsetama. Ehk sa pead üles leidma sellised objektid, mis võib-olla ei müü hästi, kus on mingisugune kiiks, ja siis looma suhte selle müüjaga. Ja kui tal mingi hetk läheb kiireks lõpuks, siis ta on valmis hinnast alla tulema,” kirjeldas Pärtel maasikajahti.

Intervjuus avaldas Pärtel, millist tootlust Tallinna üüriturg praegu pakub, ning tegi ülevaate, kust täpsemalt investorid väljaspool pealinna tootlust otsivad. Samuti kirjeldas kinnisvarainvestorite kogukonna vedaja, kui palju on viimaste aastate ebasoodne üüriturg huvi valdkonna vastu vähendanud.