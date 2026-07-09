Praktik jagab kogemusi: kuidas üüriäriga endiselt kahekohalist tootlust teha

“Ma vist isegi natuke kardan seda väge, kui me kõigi nende naistega korraga kohtume,” ütles fotograaf enne intervjuud. Tõsi, see on erakordne hulk inimesi, keda ühte persooniloosse oleme pidanud koondama. Kaheksa naist, kellel on kõigi peale 19 last ja portfellides kokku üle 20 miljoni euro eest vara.
Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia?