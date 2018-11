Eesti sportlikem ettevõte 2018 on Swedbank

Rebimine 2018. aasta sportlikema ettevõtte tiitlile oli tänavu eriti pingeline, kokku tuli firmade töötajatel rinda pista ning punkte koguda 73 mõõduvõtul ning edukaimana said sellega hakkama Swedbanki töötajad, edastas Eesti Firmaspordi liit.

Swedbanki sporditiimi vedaja Leho Virma leidis, et spartakiaadidel on taaskord väga edukalt esinetud. "Järeleandmisi oleme teinud Kõrvemaa ja Klubi Tartu Maraton võistlustel. Samas elu vajab elamist ning veri ninast väljas sportimine polegi kõige olulisem, tuleb leida hea tasakaal,” soovitas Virma.

Swedbanki tiim autasustamisel ööklubis Maasikas. Foto: Ardo Saks / Vabaaeg.eu

Kiidusõnu jätkus spordihingel ka teisele kohale platseerunud Tallinna Lennujaama Spordiklubi tiimile. "Väga kihvt ja hästi organiseeritud võistkond ning laiapõhjaline spordiklubi. Nemad korjasid punkte ka seal, kuhu meie suurte jõududega ei jõudnud. Tegelikult on kõik firmasportlased ägedad, tahtlikku jama ei korraldata, käru ei keerata ning üle laipade ei minda. Hasart on üks asi, aga pahatahtlikku suhtumist siin ei kohta,” lisas ta.

Viimast hooaega Tallinna Lennujaama Spordiklubi vedanud Tarvi Pihlakas tunnistas, et enne Kuldpalli vaadati põhjalikult otsa oma võimalustele ja leiti, et hoolimata napist punktivahest on Swedbanki tiimi väga keeruline võita. “Mitte keegi ei tule Kuldpallile alla andma, võit tähendanuks Swedbanki ebaõnnestumist ning seda me ei soovinud,” ütles Pihlakas.

“Omniva spordiklubi lahkumise järel on Swedbank ja Tallinna Lennujaama Spordiklubi olnud kaks suurimat tiitlipretendenti. Mullu tegime meie nii-öelda vaheaasta, firmasportlased said keskenduda meelepärasele, punkte taga ei aetud ning päris igale poole osalema ei jõutud. Hooaja lõpuks saavutatud kolmas koht tuli üllatusena. Arvasime, et kui kuue hulka tuleme, siis on juba väga hästi,” tõdes ta.

Tallinna Lennujaama Spordiklubi vedamise võttis Tarvi Pihlakalt üle Kaimo Sirak, kelle suurimaks väljakutseks saab olema tiimi uute liikmete kaasamine. “Mina olen oma inimeste üle väga uhke ja igati rahul kõige sellega, mis on nii võistkondlikult kui individuaalselt saavutatud. Tiimi vaim on suurepärane ja Kaimo saab minult kaks aastat sportlikemaks ettevõtteks kuulutatud koosluse. Uute liikmete juurde leidmine saab olema paras pähkel, inimesed näevad saavutatud taset, see võib hirmutada. Kardetakse, et nemad ei vasta sellele. Tegelikult ei maksa peljata,tuleb lihtsalt uusi asju proovima tulla, sest meie jaoks on peamine inimeste isiklik areng.”

SEB spordiklubi juht Merten Loss tunneb oma tiimi üle uhkust. "Firmaspordi võistlustel esimest korda osaledes oli päris suur peavalu inimestele selgeks teha, miks nad peaksidend ettevõtmisegasidumavõi oma vaba aega sellelepühendama. Nüüd tunnevad kõik juba ise huvi, teevad endale võistluspäevade jaoks graafikud ja mõtlevad läbi, kus ja kunas olema peavad. Inimesed on hingega asja juures, elavad üksteisele kaasa ning ootavad ka viimased rajalt tulijad ära, seda on väga suur rõõm näha,” tunnistasLoss ja lisas, et SEB tiimi vaim on kirjeldamatult äge.

„Kui ma ettevõttesse kaks ja pool aastat tagasi tööle tulin, siis ei teadnud praktiliselt kedagi. Pärast esimest võistlust oli juba 50 uut tuttavat juures. Võrgustik laieneb, üksteisega on lihtsam koostööd teha või kas või teenet paluda. Ettevõtte jaoks on suurim väärtus ilmselt see, et inimesed on tervislikud, liigutavad ja saavad stressi maha laadida,” leidisLoss.

Ka SEB tiimi fookus oli sel hooajal peamiselt spartakiaadidel ning vähem auru läks nii Sportland Kõrvemaa Neliküritustele kui Kuubiku sarja võistlustele. "Tänu sellele andsime päris palju punkte ära ja ilmselt sai see poodiumil teise koha püüdmisel saatuslikuks. Kokkuvõttes läks tegelikult kogu hooaeg siiski väga hästi ja mäng ei käi ju mõisa peale, eluterve konkurents on vägagi mõnus.”

Uueks hooajaks püüab Merten Loss uusi kolleege osalema meelitada. „Minu strateegia inimeste kaasamisel on see, et moosin nad ära mõnele konkreetsele meelepärasele alale ning võistlustel kohapeal tuleb neid toredaid mõõduvõtte sujuvalt juurde. Antakse sõrm, võtan käe! Keegi pole siiani nurisenud, kõik on ära tehtud.”

Elisa sporditiimi juht Jaanika Parts kinnitab, et õlg õla kõrval võisteldes ja kaasa elades tekib mõnus toetav tiimitunne, mis tuleb tööle kaasa. „Positiivsed elamused seovad ettevõtte ja inimesed kokku. Elisa toetab igapäevast sporti ja võistlustel osalemist, saame spordiklubi sees ise otsustada, kus käime,mida toetame.

Spartakiaadidest õnnestusid Elisa jaoks suvises Viljandis peetud võistlused. Rõõmustada saab ka selle üle, et põhituumikule on igal korral uute tulijate näol kõvasti lisa tulnud. "Kolleegide seas info liigub, huvilisi on. Mõnel tuleb kratist kinni võtta, personaalselt läheneda ja nõusolek välja meelitada. Näiteks proovisin Jan Tuuri lausa mitu aastat järjest lamades surumisse saada, kuid ei õnnestunud. Mullu lõpuks ikka tuli ja tänavu polnud enam vaja veenda. Paljud pelgavad, et nad pole piisavalt head, kuigi tegelikult on tase mõnusalt rahvasportlik. Samas kolleeg Maarja Maarjakõiv on alati nõus pea kõikjal osalema, mitte kunagi ei virise,” jagas Parts tunnustust.

"Maarja on ka parima rahvasportlase edetabelis kõrgel kohal ja tegelikult pole väga keeruline 12 parema hulka pääseda, kui oled valmis alasid kaasa tegema,” lisas ta.

Eesti Sportlikema Ettevõtte 2018 koondedetabeli leiab siit