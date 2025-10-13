Trumpi sõnad rahustasid ärevaid USA turge

USA aktsiad sulgusid reedel järsult madalamal, kuna president Trump ja Hiina vahetasid tariifide osas vastamisi kommentaare. Trump ähvardas Hiina kaupadele kehtestatavaid tollimakse „massiivselt tõsta“.
AstraZenecast saab suure tõenäosusega teine ravimifirma, mis allub Trumpi nõudele ravimihindade kärpimise kohta. Asjaga kursisolevate inimeste sõnul peaks ettevõte reedel president Donald Trumpiga sõlmitud ravimihindade kärpimise kokkuleppest teatama.
Eestis välja töötatud süsteemid tagavad televisiooni ja raadio püsimise eetris ka siis, kui elektri- või internetiühendus katkeb. Levira koostöös riigiasutustega on üles ehitanud detsentraliseeritud võrgulahenduse ning tagab selle, et oluline info jõuab inimesteni igas olukorras ning sõltumata sellest, millises Eestimaa otsas parajasti viibitakse.